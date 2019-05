Törődnek a környezettel: fákat ültettek a józsaiak

– Ez itt a mi közös kertünk, és arra gondoltunk, hogy együtt ültessük el a fáit. Mit szóltok hozzá, jó ötlet? – fordult a gyerekekhez Balázs Ákos önkormányzati képviselő, ők pedig lelkesen helyeseltek. Pici és gyakorlatlan, de annál ügyesebb kezek ragadták meg a lapátnyeleket, és pakolták a földet a méretes hársak és páfrányfenyők gyökérlabdájára, miközben a hozzájuk tartozó szájak arról csiviteltek, hogy kinek mennyi fa áll a kertjében. A csütörtöki józsai eseményen részt vettek a Gönczy Pál utcai, a Kerekerdő Óvoda és a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola közösségének tagjai: gyerekek és pedagógusok, a Település és Közösségfejlesztő Egyesület tagjai, a Közösségi Ház munkatársai, valamint józsai családok is.

Közösségi térben

– Elsősorban a józsaiaknak épült ez a sportpark, hiszen településrészünkön eddig nagyon kevés volt a sportolási lehetőség. Emiatt szerettünk volna létrehozni egy olyan központot, amit a közösség a kezdetektől fogva a magáénak érezhet, s ezért gondoltuk, hogy már a fákat is közösen ültetjük el. Így ide most több különböző közösség: iskolák, óvodák, civil szervezetek jöttek el, hogy együtt dolgozzanak. Ezzel azt az üzenetet fogalmazzuk meg, hogy Józsa és benne ez a hely fontos nekünk, és teszünk is érte – fogalmazott Balázs Ákos két lapátnyi föld között, hiszen maga irányította a jókedvű aprónép munkáját, jó példával járva elöl.

Fotó: Kiss Annamarie

– A központot május 25-én ünnepélyesen megnyitjuk, és ezzel a közös faültetéssel kívántuk megmutatni szellemiségét. Itt nemcsak sportolni lehet majd, hanem egymással találkozni, közösen kikapcsolódni a természetben – mutatott rá a képviselő, aki azt is elmondta, egy másik cél is lebegett a szemük előtt: csatlakozni a Papp László polgármester által meghirdetett szemléletformáló akcióhoz. – A neve: Debrecen, a mi kertünk. Ezzel azt vállalta a város, hogy öt év alatt tízezer fát fog ültetni, s ebben mi is részt szeretnénk venni. Az itt elültetett huszonöt fa csak a kezdet, heteken belül folytatjuk a munkát a Tócó-patak partján, ahol erdőrekonstrukcióba kezdtünk. Az első ütemben ötven fát ültetünk el, ősszel pedig kétezer csemetét helyezünk földbe. A munka az erdősítés szabályai szerint folyik majd.

Hagyomány a környezetvédelem

– Józsán nagy hagyománya van a környezetvédelemnek – emelte ki a képviselő. Mint mondta, az egyetlen megmaradt debreceni bellegelő a város és Józsa között található, és maga a Tócó melletti terület is védettséget élvez. – Ezt a szüleink korosztálya kezdeményezte évtizedekkel ezelőtt, és mi is szeretnénk megőrizni, természetes formájában fenntartani ezeket a területeket. Ezért telepítünk a Tócó-patak mellett jelenleg élő tájidegen fafajok helyett őshonosakat. Ebben a munkában is segít minket több civil szervezet, valamint tanácsadóként Aradi Csaba ökológus. Mindenben szakszerűek szeretnénk lenni – hangsúlyozta Balázs Ákos, aki büszkén tette hozzá, Jó­zsán már a kicsik is tudják, mi a környezetvédelem, hiszen itt zöldóvodák, ökoiskolák működnek, és annak idején ez a városrész kezdeményezte, hogy Debrecenben legyen házhoz jövő szelektív hulladékgyűjtés.

