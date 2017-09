Torna ob – Dudás Norbert duplázott vasárnap

A magyar szövetség beszámolója szerint Dudás nyújtón 12,650 ponttal, korláton pedig 13,900 ponttal győzött, s így összesen három arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel gazdagodott a hétvége során.

“A korlát a kedvenc szerem, ezért nagyon örülök, hogy szépen be tudtam mutatni a gyakorlatomat. A nyújtónak szintén örülök, de ahhoz azért szerencse is kellett, hogy ott is nyerni tudjak” – nyilatkozta az FTC tornásza.

Ugráson Földes Mártoné lett az aranyérem, aki először állhatott felnőtt ob-n a dobogó legfelső fokára.

A nők versenyében az Eb-ezüstérmes Kovács Zsófia a szombati hibátlan felemáskorlát gyakorlata után vasárnap is győzött, ezúttal gerendán, ráadásul bemutatójára a mezőny legmagasabb pontszámát kapta (14,000 pont).

“Gerendán az Eb óta erősödött a gyakorlatom, bár az elemek maradtak a régiek, új kötéseket raktunk bele, ezáltal a kiindulópontszámom is magasabb lett. Nagyon örülök a győzelmemnek, és hogy hibátlan bemutatóval álltam elő” – mondta a verseny után Kovács Zsófia.

Talajon az egyéni összetett győztese, Al-Salty Dália nyakába került az aranyérem.

– MTI –

Eredmények

Férfiak:

ugrás:

1. Földes Márton (BHSE) 14,000

2. Boncsér Krisztián (FTC Ybl Tervező) 13,325

3. Vida Kornél (BHSE) 12,850

korlát:

1. Dudás Norbert (FTC Ybl Tervező) 13,900 pont

2. Vecsernyés Dávid (BHSE) 13,550

3. Kardos Botond (Vasas SC) 12,950

nyújtó:

1. Dudás 12,650 pont

2. Csorvási Soma (BHSE) 12,250

3. Kardos 11,800

Nők:

gerenda:

1. Kovács Zsófia (Dunaferr SE) 14,000 pont

2. Al-Salty Dália (Józsefvárosi TE) 12,300

3. Tömböl Boglárka (Szombathelyi SI) 12,000

talaj:

1. Al-Salty 12,500 pont

2. Sági Inez (KSI SE) 11,800

3. Katona Barbara (TC Békéscsaba) 11,300

VISSZA A KEZDŐOLDALRA