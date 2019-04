Torna Eb – Tartalékos magyar csapat Szczecinben

A férfiaktól Ryan Sheppard a tanulmányai befejezése miatt hiányzik, Boncsér Krisztián, illetve az olimpiai bajnok Berki Krisztián pedig sérülés után gyógyul, így a válogatott Babos Ádám, Kardos Botond, Mészáros Krisztofer, Vecsernyés Dávid összetételben versenyez a kontinensviadalon.

Az Európa-bajnoki bronzérmes Vecsernyés korláton és nyújtón szerepel, a másik három tornász mind a hat szeren indul.

Puskás Jenő szakmai igazgató úgy fogalmazott, tesztként tekintenek az Európa-bajnokságra, ugyanis “a nagy erőpróba” az olimpiai kvalifikációs világbajnokság lesz októberben, Stuttgartban, addigra kell csúcsformába lendülnie minden tornásznak.

“Mindenki új elemmel készül, ezeket be kell versenyezni. Ezzel együtt szeretnénk, ha Vecsernyés Dávid nyújtón döntő közeli eredményt produkálna, illetve jó volna, ha a másik három tornász közül valaki be tudna kerülni az egyéni összetett fináléba, ezzel pedig kvalifikálnánk a júniusi, minszki Európa Játékokra” – tette hozzá.

Draskóczy Imre, a női válogatott szövetségi kapitánya is kijelentette, hogy mindent az őszi, németországi világbajnokságnak rendelnek alá.

“Továbbra is Kovács Zsófia az első számú kiemelt tornászunk, de most lábfájással küzd, és úgy döntöttünk, az Európa-bajnokságtól távol marad annak érdekében, hogy teljesen felépüljön, és a vb-re koncentráljon” – közölte.

A Dunaferr SE sportolója a 2017-es kolozsvári kontinensviadalon egyéni összetettben ezüstérmes lett, de a tavalyi, glasgow-i Eb-n sem indulhatott sérülés miatt.

A szövetségi kapitány az ugrásban Európa-bajnoki címvédő Dévai Boglárkáról elmondta: továbbra is a tavalyi, elhúzódó lábsérülése hátráltatja – ami miatt októberben műtétre is szüksége volt, és lemaradt a dohai világbajnokságról -, de reménykednek, hogy legkésőbb nyárra felépül, és mindent megtesznek, hogy ő is ott lehessen a stuttgarti vb-n.

“Az Európa-bajnokságra Kovács Zsófia nélkül egy fiatal, lendületben lévő csapattal megyünk. Székely Zójának, illetve Bácskay Csengének is ez lesz az első ilyen jellegű megmérettetése, de Péter Sára és Fehér Nóra is csupán másodéves felnőtt versenyzők” – hangsúlyozta Draskóczy.

A kapitány leszögezte, minden a csapatépítés jegyében történik, ezt tükrözik az elvárások is, hiszen rontás nélküli gyakorlatokat, magabiztos versenyzést szeretnének látni a női válogatott tagjaitól, ennél vérmesebb reményeik csak Kovács Zsófia indulása esetén lehettek volna.

Az egyéni összetett döntőjébe a selejtezőből a legjobb 24 versenyző kerül, de országonként csak kettő.

Az Európa-bajnokság programja:

szerda: férfi selejtező 10.00

csütörtök: női selejtező 10.00

péntek: egyéni összetett döntők, férfi 13.00, női 17.30

szombat: szerenkénti döntők, férfi talaj, lólengés, gyűrű, illetve női ugrás, felemáskorlát 13.30

vasárnap: szerenkénti döntők, férfi ugrás, korlát, nyújtó, illetve női gerenda, talaj 13.30

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA