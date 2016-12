Torkon akadt szálka, mértéktelen evés és italra bevett gyógyszer – Nagy a forgalom év végén a sürgősségin

Torkon akadt halszálka, alkoholra bevett vérnyomáscsökkentő, ételmérgezés, vagy éppen depresszió. Az év végi időszakban mintegy húsz százalékkal emelkedik a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Sürgősségi Orvostani Tanszék betegellátó osztályán kezelt betegek száma, részben a sorolt problémák miatt. Dr. Szabó Zoltán tanszékvezető arról beszélt a Hajdú Online-nak, az ünnepek alatt orvoshoz forduló páciensek közel fele mégis szív-érrendszeri betegséggel összefüggő panaszokkal érkezik hozzájuk. – A magas vérnyomás népbetegség, amelyre negatív hatással van a helytelen alkoholfogyasztás, ráadásul a karácsonyi ebédek, vacsorák miatt a gyógyszerek bevétele is eltolódhat. Emiatt gyakran előfordul, hogy többen nem sokkal az italozást megelőzően veszik be az orvosságot, ezért nem várt mellékhatások, például vérnyomás emelkedés, szívpanaszok jelentkezhetnek, sőt ilyenkor a szívinfarktus és szívritmuszavarok kockázata is növekszik – hangsúlyozta. Megjegyezte, ugyancsak az alkohol számlájára írható, hogy karácsony környékén több depressziós beteg jelentkezik, mivel ekkor gyakran elmélyülnek a lelki problémák, amelyeket az ital még inkább fokozhat.

Mérgező ételek

A szakember úgy látja, a másik jellemző probléma a mértéktelen táplálkozás, a túlevés pedig gyomor-bélrendszeri panaszokhoz, súlyosabb esetben akár hasnyálmirigy-gyulladáshoz is vezethet. Azt tapasztalja, a rendkívüli mértékű étkezés leginkább a középkorúakat érinti, az idősebbek már jobban ismerik a határaikat. A zsíros ételek mértéktelen fogyasztása pedig az egyébként diétás étrenden lévők szervezetét is fokozottan megviselheti. – A túlzott táplálkozás mellett a téli hónapokra, különösen az év végi időszakra jellemző, hogy növekszik az ételfertőzés, illetve ételmérgezés miatt klinikára érkező betegek száma. Ezeket a problémákat legtöbbször a nem megfelelően kezelt, illetve sokáig tárolt élelmiszerek okozzák. Bár a két kórforma tünetei hasonlóak lehetnek, a betegségek mechanizmusa mégis eltérő. Míg előzőnél közvetlenül az élelemmel bekerülő baktériumok okozzák a gyomor-bélrendszeri gyulladást, utóbbinál a baktériumok által termelt toxikus anyagok váltják ki az állapotromlást.



Dr. Szabó Zoltán



A jellegzetes tünetek az evést követően általában több órával, esetenként 24 óra elteltével jelentkeznek. Ha a hasfájás, hasmenés és hányás mellett láz is kialakul, illetve a panaszok rövid időn belül súlyosbodnak, akkor a beteg biztosan orvosi ellátást igényel. Enyhébb esetben a betegséget orvosi kezelés nélkül is átvészelhetjük – magyarázta a szakember. Az étkezések veszélyeiről szólva megjegyezte, a halételek is tudnak problémát okozni, igaz nem jelentős mértékben, az ünnepi időszakban átlagosan 5-10 beteg érkezik azért a sürgősségire, mert torkán akadt a szálka.

