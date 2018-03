Topon a pénzügyi képzések

A legtöbben szakmai előmenetel, új munkahely megszerzése vagy magasabb jövedelem reményében vágnak bele OKJ-s képzésbe – derül ki a Perfekt Zrt. hallgatói körében készített felméréséből. Az eredmények alapján a tanulásba fektetett munka kevesebb mint egy év alatt meghozza gyümölcsét.

Ki, miért tanul tovább?

Sok dolog miatt dönthetünk úgy, hogy visszaülünk az iskolapadba. A jobb kereseti lehetőségek, a szakmai előmenetel, a pályamódosítás vagy általában a tudásszomj is nyomós érv lehet a tanulás mellett. A felmérésből kiderül, hogy a többség konkrét céllal keresi fel a képzőhelyeket, és sokan vannak azok is, akik több célt is megfogalmaztak a tanulással kapcsolatban. A legtöbben (67 százalék) a szakmai előmenetel miatt, a jelentkezők több mint egyharmada (32 százalék) pedig munkahelyváltás céljából képzi magát tovább. 23 százalék magasabb jövedelmet remél, 13 százalék pedig jelenlegi pozícióját, munkakörét szeretné bebiztosítani az új tudás birtokában. Az OKJ-s képzési forma nagy népszerűségnek örvend, hiszen rövid idő alatt és rugalmas időbeosztásban szerezhetünk új szakképesítést. A tanulást fontolgatók számára azonban az egyik legnagyobb kérdés a jelentkezéskor, hogy megtérül-e a befektetés, illetve mennyi idő alatt valósíthatók meg a kitűzött célok az OKJ elvégzése után.

Tóth Réka, a Perfekt Zrt. oktatási szakértője elmondta, hogy felmérésük alapján a jelentkezők 70 százaléka kevesebb mint egy év alatt elérte célját a képzéssel. A megkérdezettek közel felének hat hónap sem kellett mindehhez: 14 százaléknak a képzés elvégzése után azonnal, szintén 14 százaléknak 1-3 hónap alatt, 15 százaléknak pedig 4-6 hónap alatt térült meg a tanulásba fektetett idő és energia.

Vegyesek a célok és az igények

A szakértő szerint a gyors megtérülési idő elsősorban annak köszönhető, hogy az OKJ-s képzések gyakorlati és piacképes tudást adnak olyan területeken, amelyeken rövid idő alatt lehet jól fizető állásokat szerezni. Kifejezetten nagy az érdeklődés a pénzügyi-gazdasági képzések iránt, amelyeket akár kombinálhatnak is a jelentkezők, így egymást kiegészítő tudást szerezhetnek, amely jól értékesíthető a munkaerőpiacon.

Megkérdeztük Tirpák Zsoltot, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját is a tapasztalatokról. Mint fogalmazott, a válasz nagyon összetett a cél és az eredmény kérdését illetően.

– A képzési idő – eltérően az iskolarendszerű képzéstől – lényegesen rövidebb és rugalmasabb, mert nem tanévben van megadva, hanem óraszámban (jogszabály tartalmazza szakképesítésenként az óraszámot). A felnőttképzéses OKJ-szakképesítések megszerzésénél két dologról kell beszélni: a támogatott képzést, a munkanélküliek képzését sok esetben egy reszocializációs programként kezeljük. Az önköltségeseknél pedig nagyon vegyesek a célok és az igények. Bár a végzés utáni visszajelzés rendszerét még most erősítjük-pontosítjuk, azt már látjuk, hogy nagyon tudatosan választanak a hallgatók. A visszajelzésekből kiderül, hogy a tudatos választás és felkészülés után a tudás és a megszerzett képesítés jól hasznosul.

Nagyon kevésszer történik, hogy rosszul választanak a hallgatók és fölöslegesen tanulnak.”

– Általánosságban elmondhatom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés az önköltséges OKJ-szakképesítések iránt. Debrecenben ezt az indokolja, hogy a munkaerőpaci lehetőségek folyamatosan szélesednek, sőt, az elkövetkező időszakban robbanásszerűen fognak bővülni – osztotta meg a Naplóval a főigazgató.

– Barak Beáta –

TOP 10 OKJ-s képzés

1. Bérügyintéző

2. Társadalombiztosítási ügyintéző

3. Vállalkozási mérlegképes könyvelő

4. Pénzügyi-számviteli ügyintéző

5. Sportedző

6. Targoncavezető

7. Emelőgép-kezelő, kivéve targonca

8. Államháztartási mérlegképes könyvelő

9. IFRS mérlegképes könyvelő

10. Adótanácsadó

Forrás: Perfekt Zrt.

Regionális képzési centrummá vált a DSZC Debrecen - Közel 2200 helyet hirdetett meg a következő tanévre a Debreceni Szakképzési Centrum. Idén 4866 fiatal összesen 7709 jelentkezését regisztrálták, utóbbi szám úgy jött ki, hogy egy diáknak természetesen lehetősége volt több intézményt is megadni. A keddi sajtótájékoztatón Tirpák Zsolt fő... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA