Top 100: a legjobbak teljesítményét díjaztuk

– Az értékesítés nettó árbevétele, a foglalkoztatottak számának alakulása, exportértékesítés, és még sorolhatnánk, mennyi fontos dolog kiderül a Napló legfrissebb TOP 100 Gazdasági Magazinjából, amelyet immár 19. alkalommal mutatunk be Debrecenben, a hagyományoknak megfelelően megtartott TOP 100 gála rendezvényen – közösen a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóságával – ismertette Boros Norbert, a Napló főszerkesztője a TOP 100 vállalkozást bemutató gazdasági fórumon szerdán.

Fotó: Molnár Péter

Érdem és megtiszteltetés

– Az említett eredmények azonban nem jöhettek volna létre a cégek élén álló vezetők szakmai hozzáértése, alázata, embersége és haladásban való hite nélkül. Az emberi oldalon túl pedig ott van a megye megtartóképessége, élhetősége, s persze Debrecen városa, amely hazánk szellemi innovációs központja, ahol felfedezik és értékelik a tehetséget; az itt élők pedig közösen építik a jövőt. Úgy gondoljuk, hogy egyike lenni a megye 100 legmeghatározóbb vállalkozásának érdem és megtiszteltetés. Örömünkre szolgál, hogy szép számmal jelezték együttműködési szándékukat a vállalkozások, és szívügyünknek tekintjük, hogy évről évre bemutassuk azokat – tette hozzá a főszerkesztő.

Fotó: Molnár Péter

– Az elmúlt évben Debrecen elérte azt a fázist, amikor léptékváltásról tudunk ma már hitelesen számot adni és beszélni. Ebben nagyon fontos szerepet játszanak azok a vállalkozások, amelyeknek képviselői itt ülnek ma a teremben. A TOP 100 kiadvány adatait nézve is teljesen egyértelmű, hogy hasonlóan az elmúlt esztendőkhöz, ebben az évben is előrelépés, fejlődés és gazdasági erősödés jellemzi a megye, a város nagyvállalatait – fogalmazott Debrecen polgármestere a gazdasági fórumon. Papp László azt is megállapította, hogy a TOP 100-as lista picit statikus volt az elmúlt időszakban, jelentős átrendeződés nem történt benne. De az utóbbi 1-2 év történései (Debrecen gazdasági sikerei) ennek ellenkezőjét fogják hozni, jelentős hatást gyakorolva a százak résztvevőinek körére. Mint mondta, ezek kihívást is jelentenek a városnak, s a gazdasági szereplőknek is, hiszen sokkal élesebb versenyben kell majd biztosítani a továbblépés és a fejlődés lehetőségét.

Fotó: Molnár Péter

Új kihívások

– Jelentős munkaerőigény jelenik meg Debrecenben, a régióban, ami nem megoldhatatlan dolog a számunkra, hiszen 2015-ben kicsit előregondolkodva elindítottunk egy olyan folyamatot, amelynek a lényege, hogy a város oktatási intézményeinek vezetőit, a fenntartókat arra igyekeztünk rábírni, hogy ha a város expanziót mutat, akkor az oktatási területen is kövessük ezt a példát. E növekedés miatt Debrecen dinamikusan növekvő hallgatói és diáklétszámmal rendelkezik, de kérdés volt, hogy az oktatási piac összhangba kerül-e a vállalati szférával, ezért van közöttünk folyamatos kommunikáció, hogy ismerjük a piaci igényeket – osztotta meg gondolatait Papp László.

Versenyképességi szempontból – a 2017-es adatokat elnézve – régiónk nem áll túl jól, hiába jó pozícióban van Debrecen és a megye. A 263 európai régióból a 231. helyet foglaltuk el. Viszont 2017 és 2018 törekvései szignifikáns változást hoznak – tette hozzá.

– Barak Beáta –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA