Tömény luxusban él a milliomos meleg pár szeme fénye

Barrie és Tony Drewitt-Barlow voltak az első olyan meleg pár, akik béranyán keresztül nemzettek gyermeket Nagy-Britanniában. Saffron, és fiú ikertestvére, Aspen fogantatásához egy Tracie McCune nevű hölgy petesejtjeit vették igénybe, majd egy másik nő, Rosalind Bellany hordta ki őket. Az egyik gyermeknek Barrie, a másiknak Tony a biológiai apja, de a két férfi sosem fedte fel a genetikai kötődéseket, mert egyenlő félként tekintenek egymásra, mindketten teljes értékű szülei az ikreknek. A dúsgazdag párosnak egyébként másik ikrei is vannak, Jasper és Dallas, akik most 6 évesek, továbbá szülei egy 13 éves fiúgyermeknek is, így összesen 5 porontyot nevelnek. Mindezt felfoghatatlan luxuskörülmények között.

“Tudom, hogy elképesztően szerencsés vagyok. Az apukáim imádják a finom holmikat, és ezt a tulajdonságukat és is megörököltem. Mindig is nagyon bőkezűen bántak velem és a testvéreimmel. A pénzüket maguk keresték meg, és minket is arra nevelnek, hogy ha megteremtjük a saját anyagi hátterünket, arról majd mi magunk rendelkezhetünk” – nyilatkozta Saffron.

A tinédzserek eddig ki sem láttak a fényűzésből. Születésnapjukra például egy-egy Range Rovert kaptak. Saffron luxusruha-kollekciója jóformán akkora, hogy saját butikot nyithatna és egy külön szobában csak a kozmetikumait tárolja, ahol Benefit, Tom Ford és Chanel termékek sorakoznak.

Az érem másik oldala, hogy Saffron és Aspen nemrég betöltötték a 18. életévüket, és a szülők elvárása szerint most már maguknak kell megkeresniük a pénzt. Barrie és Tony ugyanis elvárják, hogy idősebb ikreiknek felnőttkorukra állásuk és önállóan kialakított egzisztenciájuk legyen. Sőt, mi több, a szülők azt is leszögezték, hogy a vagyonuk nagy részét nem a gyermekeikre, hanem jótékony célokra hagyományozzák.

– Daily Mail –

