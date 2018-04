Tömegbe hajtott egy kisteherautó a németországi Münsterben, halottak

Az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi város központját lezárták, a helyszínen mentők, rendőrök és tűzoltók dolgoznak – közölte a rendőrség.

A kisteherautó teraszon ülő emberek közé hajtott délután Münster történelmi belvárosában, vezetője a gázolás után végzett magával – mondta egy rendőrségi szóvivő a Rheinische Post című tartományi lapnak.

DETAILS: A car drove into the pedestrians in Germany’s western town of #Münster, leaving several people dead and injured https://t.co/PRpZpqEvHD pic.twitter.com/mpS8ro6AEK

— Sputnik (@SputnikInt) 2018. április 7.