Tömegbaleset Kaliforniában, a rendőrök szerint az elkövető szándékosan hajtott a tömegbe

A San Franciscó-i öbölben fekvő Sunnyvale-ben történt szándékos balesetnek halálos áldozata nincs, de nyolc sérültet kórházban kezelnek. Egyikük, egy 13 éves kislány súlyos agysérülésekkel kómában fekszik.

A baleset még csütörtökön este történt, de a rendőrség csak pénteken tájékoztatott róla. Az elkövetőt azonnal letartóztatták, és pénteken már bíróság elé is állították a Santa Clara-i megyei bíróságon.

A 34 éves Isaiah Joel Peoples nem mutatott megbánást. A rendőrség közlése szerint tettét az motiválta, hogy a járdán sétáló emberek ázsiaiak voltak, és azt gondolta róluk, hogy muszlim hitűek. Több rendbeli gyilkossági kísérlet miatt emelnek vádat ellene. Jay Boyarski helyettes ügyész szerint a vádpontokat gyűlölet-bűncselekménnyel is kiegészíthetik. Boyarski szerint Peoples akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphat.

The suspect from the El Camino Real/Sunnyvale Saratoga incident has been identified as Isaiah Joel Peoples (12/02/1984) a resident of Sunnyvale. pic.twitter.com/luVZ7oT3Z0

— Sunnyvale DPS (@SunnyvaleDPS) 2019. április 24.