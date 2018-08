Tombolj a fesztiválszezon hajrájában!

A nyári hónapok szinte minden évben szárnyat növesztenek, és elrepülnek egy pillantás alatt, ami nem meglepő, hiszen az év legeseménydúsabb évszakjáról beszélhetünk. A fesztiválok és a bulik egymást érik és váltják, soha nincs megállás, az emberek ezekben az időszakokban lélegezhetnek fel igazán.

Fesztiválőrület

Ilyenkor megengedhetik maguknak, hogy a hátuk mögött hagyják a szokványos hétköznapokat és átadják testüket és lelküket a szabadságnak. A fesztivál őrület általában már május végén elstartol, ami meg sem áll augusztus derekáig, így bőven van idő arra, hogy elmerüljünk az élet adta bőségben.

A Campus Fesztiválon a BSW is felpörgette az éjszakát | Fotó: Molnár Péter

A legtöbben már a nyári hónapok elején átélik a fesztiválok adta feltöltést, de akadnak olyanok is, akik megvárják az augusztusi bulikat, hogy méltóképpen búcsúztassák el az idei forróságot. A legtöbb fiatal már az iskolapadban képzeli magát, míg a türelmesek lázasan készülődnek a hátralévő partikra.

Divat, egyéniség

Ha valaki azt gondolná, hogy csak néhány falunap váratja még magát, akkor itt az ideje elmerülnie a folytatásban, hiszen számtalan rendezvény várja tárt karokkal és izgalmas programokkal a kikapcsolódni vágyókat. Zene, mulatság, tánc, finom ételek és italok, amikor ezeket olvassuk, akkor már csak azon gondolkodunk el, mit is kellene magunkra kapnunk, hogy mihamarabb alámerüljünk a forgatagnak. Manapság nagyon színes a felhozatal a fesztiválokon, mindenféle korosztályból találkozhatunk látogatókkal, emellett változatos öltözeteket csodálhatunk meg. Persze vannak a tipikus fesztivál­trendek, de ez nem azt jelenti, hogy nem futhatunk össze valódi egyéniségekkel. Amire számíthatunk az elkövetkező hónapban, hogy a fesztiválokon rácsodálkozhatunk feltűnő öltözetekre, amelyek egyedi és harsány darabokat foglalnak magukba. Azonban ezzel szemben vannak olyanok, akiknél döntően a praktikusság és a bájos elegancia dominál, ami egyértelműen a romantikus stílusvilágot jeleníti meg. Sokaknál a fesztivál ruhák kiválasztásában a nőiesebb vonal és hippi életérzés kombinációja a meghatározó, mert ugye a kényelem elengedhetetlen ahhoz, hogy könnyedén táncolhassuk át az éjszakát.

Mindenből a maximumot

A legtöbb hölgy igaz, nem akar magassarkúban elindulni, de ez nem azt jelenti, hogy otthon hagyják az ízléses és nőies darabokat. Azt hinnénk, hogy a férfiaknak biztosan egyszerű az öltözködés, pedig ez nem igaz, hiszen ha ők ki akarnak tűnni a tömegből, akkor oda kell tenniük magukat, elengedni a fantáziájukat.

Több buli vár még mindenkire hazánkban | Fotó: AFP

Természetesen az erősebbik nem sem akarja, hogy az egyediség eltűnjön a tömegízlésben, ezért mindenki megpróbálja kihozni magából a legtöbbet, ami kisebb-nagyobb erőfeszítéssel elérhető. De itt az ideje feltérképezni, hogy hova is váltsunk jegyet idén, hogy még augusztusban élvezni tudjuk a fesztiválszezon adta lehetőségeket, izgalmakat.

A bőség zavara

Az Ördögkatlan Fesztivál idén sem hagyja unatkozni a legbensőségesebb fesztiválok szerelmeseit, számtalan településen és helyszínen színház, képzőművészet, zene, családi programok és megannyi lehetőség kínálkozik azoknak, akik július utolsó napjától augusztus 5-ig egy elvarázsolt faluban szeretnének elbújni a világ elől. Azt is mondhatnánk, hogy egy helyen mindent megtalálunk, színház, koncertek, kiállítások, filmek és workshopok színesítik az önmagában is önálló értékkel bíró művészeti alkotást, ami maga a rendezvény. A Desz-Kexx Fesztiválon augusztus 2-ától három napon át valódi parti őrület lesz, aminek már évek óta a hajdúböszörményi strandfürdő melletti terület ad otthont. Sokan azért nem járnak fesztiválokra, mert nem szeretik a tömeget, menekülnek a zajtól, nem ad számukra feltöltődést a dübörgő, magas frekvenciájú zene.

Napjainkban már ezzel is számolnak a szervezők, ugyanis a Samsara Fesztivál a jóga, a zene, a tánc és a természet szerelmeseinek pszichedelikus összejövetele. A találkozón mindent megtalálhatunk augusztus 6-ától majdnem teljesen egy héten át, ami kötődik a gyógyítás alternatíváihoz, ősi módszerekhez, emellett lesznek downtempo és psytrance zenék és rövid filmek is. A fiatalok körében elterjedt neves fellépőkkel vonzzák mágnesként a látogatókat az idei Tisza-tó Dj Tour Fest-re, amely augusztus 9-étől látogatható majd Tiszafüreden.

Külföldi érdeklődők

Bizonyára senkinek sem ismeretlen a Sziget Fesztivál, amely minden évben rekordokat dönt, a látogatók kígyózó sorokban várják, hogy végre átsétálhassanak a hídon és napokon át bulizhassanak a nemzetközileg is elismert előadók koncertjein.

Nagyon sok hazai érdeklődő van, de számtalan külföldi fesztiválozó is akad, akik már évek óta visszajárnak a Sziget Fesztiválra, mert számukra ez az év legnagyobb bulija. Nem csoda, hogy ilyen felfokozott az érdeklődés, hiszen igazán nagy neveket ismételgethetünk, idén fellép a manapság nagyra tartott rapper, Kendrick Lamar, ott lesz az első szólólemezét nemrég megjelentető volt Oasis-frontember, Liam Gallagher.

Kendrick, aki mindig újat mutat | Fotó: AFP

Nem hiányozhat a felsorolásból az egyik legnépszerűbb svéd énekesnő, Lykke Li, és eljön Budapestre a brit gitárzenekarok újabb generációját sikerrel képviselő Wolf Alice is. A tavalyi fellépését lemondó Clean Bandit idén tiszteletét teszi nálunk, visszatér a dán MO, először jön a több nagy slágerben is hallható svéd popénekesnő, Zara Larsson. A már így is kihagyhatatlan fesztiválra ellátogat az Arctic Monkeys, hogy felpörgesse a táncoló talpakat.

Egyedülálló látványelemek

Igaz, a Sziget Fesztiválnak vége lesz, de a Bor- és Csemegeszőlő Fesztivál még csak akkor veszi kezdetét Vonyarcvashegyen. A négy napon át tartó rendezvényen zamatos szőlők, különböző fajtájú borok és ízletes falatok színesítik majd a gazdag gasztronómiai kínálatot. Természetesen elmaradhatatlan a kézművesek utcája, a finom borok ízlelgetése közben válogathatunk a színes és egyedi portékák között.

A nyugodt balatoni estéket utcabálok sora fogja megzavarni, ami miatt bizonyára a résztvevők nem fognak panaszkodni. A B my Like 2018-ban új helyszínen, a vadregényes keszthelyi Zala Kempingben várja az elektronikus zenei imádóit, augusztus 22-étől 4 napon át, 3 színpadon egyedülálló hang-és látványelemek kápráztatják el a közönséget. Ugyanebben az időpontban a Balatonon egy másik őrületes fesztivál kényszeríti arra a kíváncsiskodókat, hogy szabaduljanak meg feleslegesnek vélt ruhadarabjaiktól, hiszen a Strand Fesztivál is elstartol Zamárdiban, ahol a legfontosabb hazai zenekarok és előadók mellett olyan világsztárok érkeznek, mint a Thirty Seconds to Mars, Robin Schulz, Rag‘n‘Bone Man vagy éppen Fritz Kalkbrenner.

Akik már jegyet váltottak, azok joggal várhatják izgalommal a bulit, hiszen bármelyik fesztiválra is viszi őket az utuk, vélhetően felejthetetlen élményekkel gazdagodnak. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy csak akkor hozhatjuk ki magunkból a maximumot életünk bármely területén, ha adunk esélyt magunknak arra, hogy szórakozzunk, aminek valljuk be, most van itt az ideje.

– Nagy Emese –

Fesztiválidőpontok

Desz-Kexx Feszt

augusztus 2–5., Hajdúböszörmény

Tisza – tó Dj Tour Fest

augusztus 9–12., Tiszafüred

Örögkatlan Fesztivál

július 31–augusztus 12., Nagyharsány, Kisharsány, Villánykövesd, Beremend, Szoborpark, Vylyan Terasz

Sziget Fesztivál

augusztus 8–15., Budapest

Samsara Fesztivál

augusztus 24–szeptember 1., Siófok

Bor – és Csemegeszőlő Fesztivál

augusztus 16–19., Vonyarcvashegy

B – My like Fesztivál

augusztus 22–25., Keszthely

Strand Fesztivál

augusztus 22–25., Zamárdi

Szent István napi Zenei Fesztivál

augusztus 10–20., Esztergom

Vonyarcvashegyi Pontyfesztivál

augusztus 23–25., Vonyarcvashegy

Szelidi – tó Fesztivál

augusztus 3–4., Dunapataj

Panyolafeszt

augusztus 2–4., Panyola

Ábrahámhegyi Bornapok

augusztus 1–5.. Ábrahámhegy

