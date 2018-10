Töltődjünk fel ősszel is!

Ősszel, a verőfényes napsütés elmúltával, ahogy beköszönt a hűvösebb időjárás, egyre többen tapasztalnak hangulati nyomottságot. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy kihasználjuk a kellemes őszi idő nyújtotta lehetőségeket feltöltődésre, kikapcsolódásra.

Egy-egy hétvégi kirándulás, különféle szabadtéri programok segíthetnek a pozitív emlékek elraktározásában a borongósabb téli időszakra. Ősszel, a különféle termések begyűjtéséhez hasonlóan számot vetünk arról is, mit sikerült „megérlelnünk” önmagunkban az elmúlt esztendőben. Ma, amikor a napunk nagy részét munkával, számítógép előtt töltjük, kiváltságnak számít minden, a pszichénkre szánható minőségi idő. Ez azonban feszültséghez, kiegyensúlyozatlansághoz vezet, és időről időre feltörő hiányként, szükségletként jelenik meg.

Nem az a fontos, hogy a naptárunkban a tennivalók listája a lap aljáig érjen! Mi haszna, ha nem jutunk a végére? Sőt! Tervezzünk pihenőidőt a hétköznapokba! Ekkor át tudjuk gondolni a nap addigi történéseit, vagy akár újra is tudunk tervezni, így kézben tarthatjuk a távlatok szempontjából fontos teendőinket, céljainkat. Ha levertséget, nyomott hangulatot észlelünk magunkon, tegyünk a közérzetünk javításáért!

Tippek az őszi-téli fáradtság leküzdéséhez

Ébredjünk kellemesen!

Bizonyára mindannyian nehezebben ébredünk, különösen ha kint még sötét és hideg van, amikor felkelünk. Érdemes egy lágy, kellemes dallamot beállítani az ébresztőn, így mindjárt könnyebb az ébredés. Mielőtt felkelnénk az ágyból, esetleg kapcsoljuk be a rádiót, vagy a tévét, adjunk még magunknak pár percet, hogy szervezetünk összeszedje magát, majd nyújtózzunk egy nagyot. Ha felkeltünk az ágyból, vegyünk egy gyors zuhanyt, hogy felfrissüljünk. Különösen ajánlott ilyenkor a hideg-meleg váltózuhany. A forró tusolás közben kitágulnak a hajszálerek, a hideg hatására, pedig összehúzódnak, ezzel könnyedén felélénkíthetjük magunkat. Fontos, hogy mindig meleggel fejezzük be a fürdőt, nehogy megfázzunk!

Reggelizzünk!

Ne induljunk üres gyomorral iskolába vagy munkába. A sebtében legurított kávé helyett üljünk le, és szánjunk legalább 5 percet a reggelire. Fogyasszunk el egy banánt, de választhatunk joghurtot vagy müzlit is. Ha pedig kiadósabb reggelire vágyunk, együnk teljes kiőrlésű kenyérből készült pirítóst gyümölcslekvárral, vagy péksüteményt. A kávét pedig igyuk tejjel, vagy próbáljuk meg teával helyettesíteni.

Mozogjunk!

Akármilyen hihetetlen, de a testedzés segít túljutni a fáradt időszakokon. A sport segítségével levezethetjük a bennünk felgyülemlett feszültséget, és a szellemi fáradtságot is. Amíg tehetjük, próbáljunk meg a levegőn mozogni, például járjunk kocogni, gyalogolni, de akár kerékpározhatunk is. Ha pedig nem szeretnénk kint mozogni, járjunk uszodába, szaunázzunk, vagy akár a konditermet is meglátogathatjuk. Ha pedig nyugodt, kevésbé megerőltető mozgásra vágyunk, válasszuk a pilatest vagy a jógát, amelyek a testet és a lelket egyaránt felfrissítik; a lényeg, hogy hetente legalább kétszer egy órát mozogjunk.

Vitalizáljunk!

A nyomelemek, ásványi anyagok, vitaminok nagyon fontosak ilyenkor a szervezetünk számára. Igyekezzünk változatos étrendet összeállítani úgy, hogy elegendő gyümölcsöt, zöldséget fogyasszunk, s minden fontos táp­anyag helyet kapjon étrendünkben.

Forrás: Futanet.hu

