Kéregető teszt

Van, aki csak üldögél egykedvűen, szomorúan, de olyan is akad, aki igyekszik szóba elegyedni az arra járókkal, kedvességet erőltetve a hangjába próbálja meg rábírni őket némi készpénz odadobására, ám ha adomány híján megy tovább az illető, akkor sem morog, legfeljebb lemondóan legyint egyet, s már fordul is a következő, esetleg potenciális „kuncsaft”-hoz. És ez így megy egészen addig, amíg bírja az ücsörgést, vagy míg össze nem gyűlik az aznapra elegendő bevétel. Ők a „valódi” koldusok… Némely mendemonda szerint azonban vannak olyanok is, akiket egyfajta maffia küld ki az utcára kéregetni, majd a nap végén azok kezébe kell leperkálniuk az „alattvalóknak” a bevétel jelentős részét.

És akadnak időnként játékos kedvű médiaalkalmazottak is, akik mintegy próbára téve az emberek jószívűségét, „álkéregetést” produkálnak. Nemrégiben az egyik bulvárlap csinos, fiatal hölgy munkatársa ült ki Budapest egyik forgalmas terének járdaszegélyére egy papundekli táblával, melyen gyöngybetűkkel adta a világ tudtára, hogy ő bizony Sziget Fesztivál-jegyre gyűjtene ekképpen. A mosolygós leányzónak egy óra alatt össze is jött több mint tízezer forint az arra járóktól, miközben „lesifotós” kollégája az adakozás minden mozzanatát megörökítette. A lány akciója ugyan nem az emberek átverésére irányult, hiszen az adakozóknak azonnal elmondta, hogy tulajdonképpen egy pszichológiai teszt résztvevői, és a befolyt pénzt egy hajléktalanok megsegítésére létrejött alapítványnak adják, a cikk alatt kommentelők nagy része azért nem igazán lelkesedett az ötletért. Bevallom, én sem szeretem az effajta „teszteket”, mint ahogy a televízióban annak idején a Kész átverés című műsorért sem rajongtam. Nem szeretem, ha bárkit – legyen az civil, avagy celeb – átvernek, a frászt hozzák rá, még akkor sem, ha a mutatvány végén nevetve mutatnak a kandi kamerára. Olyan sok „valódi” átverés sokkolja napjainkban az embereket, igazán nincs szükségük ezekre, a kitalálójuk szerint vicces produkciókra, még ha pszichológiai tesztnek álcázzák is némelyiket.

– Kenyeres Ilona –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA