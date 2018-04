Tokióban is bemutatták a flexesek, hogy kell ezt csinálni

A klub junior kiválósága, Ruzicska Vanessza az idei szezonban Portugália, majd Szlovákia után Japánban is bizonyított. Utánpótlás 2-ben Görgényi Ilona is remekelt. Az igen erős mezőnyben mind a ketten korosztályukban egyéni ezüstérmet szereztek. Fényes Gréta csak egy hajszállal maradt le a dobogóról. A debreceniek a budapesti és pécsi versenyzőkkel közösen trióban is érmeket szereztek: a Görgényi-Fényes-Fejér hármas aranyérmes, míg a Ruzicska-Ákoshegyi-Simon a juniorok között ezüstérmes lett. A junioroknak nem sok idejük marad a pihenésre, hiszen Ruzicska Vanessza és Gellén Zsófia, edzőikkel, Kovácsné Laurinyecz Júliával és Kovács Judittal május 2-án Marokkóba utaznak a Gymnasiadéra.

A felnőtt Világkupán a Bali Dániel, Mazács Fanni (PSN Zrt.) és Farkas Balázs (Flex-HD SE) trióban a második helyen végzett.

HBN

Eredmények

12-14 évesek

Trió: 1. Görgényi Ilona, Fényes Gréta, Fejér Fruzsina

Leány egyéni: 2. Görgényi Ilona, 4. Fényes Gréta

Juniorok

Leány egyéni: 2. Ruzicska Vanessza

Trió: 2. Ruzicska Vanessza, Ákoshegyi Dóra, Simon Zsófia

