Tokió 2020 – Letesztelték a helyszínt a kajak-kenusok

A versenyzők közül a kajakos Medveczky Erika, Kárász Anna, Bodonyi Dóra, Tótka Sándor, Molnár Péter és Kopasz Bálint, valamint a kenus Balla Virág és Takács Kincső repült a szigetországba, de velük volt három edző, egy orvos és egy masszőr, továbbá egy a mérésekért felelős szakember is.

“Azért utaztunk ki, hogy felmérjük a körülményeket, még akkor is, ha most nem volt olyan meleg, és nem volt olyan magas a páratartalom, mint amilyen az olimpia ideje alatt lesz – mondta a magyar szövetség honlapjának a szerdai hazaérkezést követően Hüttner Csaba. – Most 25-30 fok volt, ennél szerintem tíz fokkal melegebb lesz az olimpia alatt. A páratartalom azonban így is nagyon magas volt, így fontos információkkal gazdagodtunk odakint.”

Hozzátette: azt tapasztalták, hogy az anyagcsere-folyamatok nagyon lelassulnak, ezért a folyadékpótlás rendkívül fontos. A szövetségi kapitány és csapata folyamatos mérésekkel próbált minél több hasznos információt begyűjteni. Edzés előtt és után is rendszeresen mérték a versenyzők súlyát, a hematokrit-szintet, a folyadékveszteséget, a reakcióidőt, de pszichológiai teszteket is töltettek ki velük, hogy lássák, milyen a közérzetük.

Ami a helyszínt és az étkezést illeti, Hüttner Csaba értékelése szerint a szállodák rendkívül tiszták, az ételek választéka nagyon bő, sokan elmélyedtek a helyi gasztronómiában, de egyetlen versenyző sem rontotta el a gyomrát a két hét alatt. Hogy az olimpián melyik tokiói szállodában fog lakni a magyar küldöttség, az nem dőlt el, egyelőre két hotelt néztek meg.

“Maga a versenypálya kívülről már látszik, de még titkos, nem engednek be senkit. Azt tudjuk, hogy lebontottak egy hidat, mert a lábai miatt nem tudott volna áthaladni alatta a verseny, és építettek egy másikat a helyére, amelynek nincsenek lábai. A céltorony és kiszolgáló épületek félig kész vannak, a hullámfogó rendszer elkészült mindkét oldalon, azt folyamatosan tesztelik, láthatón szépen elnyeli a hullámokat” – mondta Hüttner Csaba, aki beszámolt arról is, hogy a japánok kitűnő vendéglátók voltak, minden programot percre pontosan és tökéletesen megszerveztek nekik.

Az utóbbi nyári játékokon a kajak-kenu volt a legeredményesebb vagy az egyik legeredményesebb magyar sportág, két éve, Rióban három aranyérmet szereztek a versenyzők.

– MTI –

