Többszáz motoros fesztiválozott Balmazújvárosban

Mindezek voltak a programok a hétvégén megrandezett motorosfesztiválon Balmazújvárosban. A hagyományt folytatva, a két rendező, a város önkormányzata és a Koroknai Autósiskola, az idén is magas színvonalú programokkal várta az érdeklődőket a kétnapos fesztiválra.

Koroknai Imre főszervező kiemelte, hogy fesztivál a szórakozás mellett a biztonságos közlekedésről is szól. Igyekeznek felhívni a motorosok és az autósok figyelmét is a megfelelő haladási módra. Megtudtuk azt is, hogy a lengyel-magyar barátság hosszú évekre nyúlik vissza, amelyet szinte napi szinte ápolnak.

Óvodától a motorokig

Pénteken a biztonságos közlekedésről és a baleset megelőzésről szóló konferencia, utána motoros mentési bemutatót szimuláltak Balmazújváros központjában. Majd a nánási túra és végül koncertek következtek. Másnap, a szombat a hivatalos megnyitóval kezdődött. Az ünnepélyes megnyitón a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar és a mazsorettes lányok adták meg az alaphangot. A magas színvonalú bemutatót követően dr. Tiba István országgyűlési képviselő és Stanislaw Gwizdak Lancut polgármestere egyaránt kiemelte, hogy mennyire szoros Balmazújváros és Lancut között a testvérvárosi kapcsolat. Ez nem csak a városvezetőkre jellemző, hanem bizony évekre visszanyúlóan óvodai és motoros kapcsolatok is születtek már. A lengyel és magyar családok életébe beépültek a nemzetközi kontaktusok. Az internet segítségével a hétköznapokban is kommunikálnak egymással a családok. Mindemellett évente többször is találkoznak.

Fotó: Derencsényi István

Már várják a jövő évit

A ceremóniát követően felébresztették a még alvó lakosokat, hiszen a motorosok körbejárták a települést. A motoros bemutatók újfent nagy sikert arattak, merész megoldásokat láthatott a nagyérdemű. Délután koncertek sorai szórakoztatták a közönséget, közben a motorosok megjárták Hajdúszoboszlót, ahol ismét szivélyes fogadtatásban volt részük. Onnan visszatérve a Wyrfarkasok, majd a balmazújvárosi mazsorett csoportok ragadták magukkal a motorosok és a közönség figyelmét. A mazsorettesek látványos elemekkel készültek, amelyet örömmel mutattak be a láthatóan jókedvű közönségnek. Kora este a Chrome RT koncertje mozgatta meg a fesztiválozókat, majd a Diamond – Folkfusion Szimfonik Live koncert zárta a programsorozatot. Az utóbbi táncra is perdítette a közönséget.

Lancutból két motoros klub is érkezik Balmazújvárosra. Minden évben Mirek Hejnosz és Mariusz Bauer vezetésével szívesen jönnek a motoros fesztiválra a lengyelek. Mindketten egyöntetűen azon a véleményen vannak, hogy már most várják a 2019-es balmazújvárosi Motoros Fesztivált.

Sok olyan turistával is lehetett találkozni a településen, akik személyautóval érkeztek, vagy csak átutazóban voltak Balmazújvároson, de beiktatták a programjukba a fesztivált.

– Bánhegyi Zoltán –

