Többnyire az interneten bankolunk

A 18–49 éves magyar internetezők több mint kétharmada használt már netbankot, és az okostelefonnal rendelkezők közel fele telepített pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó mobiltelefonos alkalmazást készülékére. Ez jelentős növekedés a korábbi évekhez képest.

Fejlődés előtt

Az adatok azt mutatják, hogy pénzügyeinknek is egyre nagyobb részére van hatással a digitalizáció, és szakértők szerint a következő években az online pénzügyi alkalmazások, közöttük pedig különösen a lakástakarékokhoz kapcsolódó szolgáltatások robbanásszerű fejlődés előtt állnak. A 18–49 éves magyar internetezők 72 százaléka bankolt már online felületeken különböző rendszerességgel, és a 2011-es adatokhoz képest rohamosan, majdnem harmadával csökkent azoknak az aránya, akik még soha nem vettek igénybe ilyen szolgáltatást az interneten.

Mind népszerűbb

A netbank tavaly már a 14. leggyakrabban igénybe vett internetes szolgáltatás volt, amelyet csak a legnépszerűbb kommunikációs és játékos alkalmazások előztek meg. Az internetes felületek mellett a mobil megoldásokat is egyre többen használják: az okostelefon-tulajdonosok 47 százaléka rendelkezik banki műveleteket lehetővé tevő alkalmazással, így ez a típus a 6. leggyakrabban használtak közé került a készülékeken. Nemcsak a bankolási, hanem a vásárlási szokások is jelentős számban áttevődnek az online felületekre: 2017-ben már 2,8 millió magyar vásárolt online, 40 százalékuk tíznél is többször az év során, egy évvel korábban pedig 310 milliárd forintos kereskedelmi forgalom zajlott online.

Számukra természetes

A felhasználói élményt fokozó, ügyfélbarát felületek, és mesterséges intelligenciára épülő megoldások további fejlődésének köszönhetően a következő években gazdasági döntéseinknek és aktivitásunknak egyre nagyobb részére lesznek hatással a digitális pénzügyi szolgáltatások. A változást az ügyfelek is sürgetik, hiszen a Z generáció (1995 után születettek) számára már természetes, hogy pénzügyeit is éppen olyan gyorsan és átláthatóan végezze, mint ahogyan a közösségi médiában posztol vagy chatel. A változó elvárások minőségi kiszolgálása, az ügyfélélmény növelése érdekében a vállalatoknak olyan új üzleti intelligencia megoldásokra is szükségük van, amelyeket fejlesztőktől kaphatnak meg.

HBN

