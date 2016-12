Többféle karácsonyi meglepetés Nyíracsádon

Két nappal az év legnagyobb ünnepe előtt hagyományos, mégis teljesen rendhagyó karácsonyváró délutánt tartottak a nyírségi település idősek otthonában. Mászlainé Erdei Éva intézményvezető kezdeményezésére idén nemcsak a lakók vettek részt az ünnepségen, hanem mindenkinek egy-két hozzátartozója is eljött megidézni a betlehemi éjszakát. A gondozottak nagy szeretettel és boldog mosollyal arcukon ültek gyermekeik, unokáik, menyeik, vejeik, vagy éppen házastársuk mellett. Együtt hallgatták meg dr. Nagy János polgármester köszöntőjét, aki az idős lakók gyermekkorának betlehemes, kántálós, csillagozós karácsonyát idézte. A délutánra a gondozók gyermekei készültek ünnepi műsorral. A versek, dalok, történetek bizony nemegyszer csaltak könnyet az idős lakók szemébe, akik ezen a délutánon úgy érezhették, hogy ők is családban ünnepelhetnek. Hálás mosollyal és ezernyi kézszorítással köszönték meg a meglepetését, és persze a finom süteményeket is.

HBN–KZE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA