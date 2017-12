Többfelé csapadékosan telnek az év utolsó napjai

© Fotó: Pixabay

Budapest – A hétvégén is sokfelé várható csapadék, eső és hó is. Átmeneti lehűlésre is számítani kell, de szilveszter napján ismét többfelé lehetnek 10 Celsius-fok körüli maximumok – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott országos, középtávú előrejelzésből.