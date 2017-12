Többet várt a balmazújvárosi mester

Fél szezon után az NB I/B Keleti csoportjának kilencedik helyén áll a Balmazújváros női kézilabdacsapata. Az őszi időszakban öt győzelem, egy döntetlen és hét vereség az együttes mérlege, ez így tizenegy pontot ért eddig a hajdúsági gárdának.

Messze a remélttől

– Sajnos nagyon messze van az eredményünk attól, amit vártam, még akkor is, ha egy nagyon nehéz őszön vagyunk túl – kezdte értékelését Dajka István, az NKK Balmazújváros vezetőedzője, amikor a Napló megkereste a szakembert. – Van legalább négy-öt olyan elhullajtott pontunk, ami nagyon fog hiányozni a végelszámolásnál, még akkor is, ha eddig több idegenbeli meccsünk volt, mint hazai. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy szűk a keretünk, és sokszor sérülések is befolyásolták az eredményeinket. Előfordult például, hogy öt sérült játékosunk volt egyszerre. A tizenhat tagú keretünkből három kapus van, és csak tizenhárom mezőnyjátékos, ez azért mindent elárul arról, mennyire nem vagyunk egyszerű helyzetben – folytatta számvetését a mester.

A bentmaradás a cél

Nem szokványos a női má­sod­osztályú kézilabda-bajnokság lebonyolítási rendszere, de szinte biztos, hogy a négy utolsó esik ki a szezon végén. Az eddig látottak értékelésén kívül arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon mit vár a tavaszi idénytől Dajka István.

– A tavaszra biztató momentumot a PC TRADE Szeged KKSE csapat elleni bravúrgyőzelmünk adhat ebből az évből. Bízom benne, hogy több pontot szerzünk tavasszal, mint ősszel, többször is fogunk hazai pályán játszani. Egy csapat kiesése tűnik biztosnak, a nulla ponttal álló Gyömrőé. Rajtuk kívül az utolsó hét csapat létküzdelmet folytat majd a bentmaradásért, ebben biztos vagyok– zárta le mondandóját a balmazújvárosi tréner, aki természetesen bízik benne, hogy együttese nem fog búcsúzni a másodosztálytól a szezon végén.

HBN–PI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA