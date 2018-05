Többen tankoltak a pénteki drágulás előtt

Újabb hat-hat forinttal emelkedett pénteken a benzin és a gázolaj ára, így ezek átlagára literenként 398 és 408 forint. Ám ennek ellenére további üzemanyagár-emelkedésre számítanak a szakemberek, ami miatt megdrágulhat a fuvarozás, a személyszállítás és bizonyos termékek is.

– A világpiacon kialakult árnak köszönhetően van ismét emelkedés nálunk is. A mindenkori hazai árakat ugye a Mol Nyrt. irányítja, és ezzel a benzinkutak sem tudnak mit kezdeni – mondta Pajkos János benzinkúttulajdonos.

Tapasztalatai szerint a drágulás előtti napokban többen tankolnak, megnövekszik a kutak forgalma. Érdekes, mikor csökkenés van, akkor kevesebben tankolnak, mivel arra várnak, hogy még olcsóbb legyen az üzemanyag.

Több oka is van annak, hogy ismét drágult a kőolaj ára, amit egyrészt a folyamatos ingadozás is kivált.”

Ezt Muraközy László közgazdász válaszolta a Napló kérdésére. – A 2008 és 2009-es válság után jelentősen, több mint felére csökkent az olaj ára, emiatt pedig az olajtermelők nagy csoportja korlátozta a termelést. A csökkent kitermelés következtében pedig magasabbak lettek az árak – részletezte.

A szakember hozzátette, jelenleg a világgazdaság jelentős részében gazdasági növekedés figyelhető meg, ez pedig növeli a kőolaj iránti keresletet. Egy másik tényező pedig a piaci és politika bizonytalanság, ami ha megnő, akkor egyre többen kezdenek vásárolni, illetve tartalékolni, ami szintén áremelkedést eredményez.

Pontosan nem lehet megmondani, hogy meddig emelkedhetnek az árak, viszont túl magas nem lehet, mivel egy adott pont után jelentősen csökken a kereslet.”

Egy újabb tényező, az Egyesült Államok, ami az egyik legnagyobb piacnak számít, lényegében önellátó lett, és még exportálni is tud, amivel árlenyomó hatású lehet – foglalta össze a szakember.

Drágább lehet a taxizás

A taxistársaságokat pont ugyanúgy érinti az üzemanyag árainak emelkedése, mint minden más vállalatot, ahol autókat használnak. Tisza Tibor, a Főnix Taxi vezetője elmondta, a kisebb mértékű áremelésre nem szoktak reagálni, csak a nagyobbakra, így a szállítási tarifáikat csak akkor fogják megnövelni, ha drasztikusan az üzemanyag ára. Hozzátette, manapság az embereket a média mindig tájékoztatja az árváltozásról, így az utasok tisztában vannak azzal, hogy a taxisok nem nyereségvágyból kérnek magasabb az utazásért.

Fotó: AFP / Fred Tanneau

– A mi szakmánk nagyban függ az üzemanyagáraktól, ez az egyik alapja. A társaságunknak nincs szerződése egy üzemanyagkúttal sem, ez azonban nem jelenti azt, hogy dolgozóinknak nem lehet. Taxisaink önálló vállalkozók, önállóan tankolnak, ettől függetlenül, tudom, hogy vannak, akik szerződésben állnak töltőállomásokkal. Ráadásul vannak olyan kutak, ahol vagy tankolókártyát, vagy különböző kedvezményeket adnak a törzsvásárlóiknak. Úgy vélem, ezt érdemes is kihasználni. Sajnos az árakba nem tudunk beleszólni, minden a világpiactól függ, meglátásaim szerint jóval 400 forint fölött fognak tetőzni.

A termékek árát is befolyásolhatja

– A sütödék alapesetben is elég rossz helyzetben vannak, hiszen megdrágult a liszt, az elektromos áram, a gáz, valamint a minimálbérek is növekedtek. Erre jön rá még a magasabb üzemanyagár is, ami a logisztikai költségeket is megdrágítja – világított rá Szakács Tamás, a Hajdúsági Sütödék igazgatója. – A cégcsoportunk naponta 60 autóval szállítja a termékeit, és éppen ezért elkerülhetetlen az, hogy a kenyér és a péksütemények ára ne emelkedjen meg a közeljövőben, mivel a megnövekedett költségeket már nem bírja el a sütőipar.

Fülöp Zsolt, a Delog Kft. ügyvezető igazgatója kifejtette, február 23-hoz képest a mostani ár 50 forinttal magasabb. A fuvarozásnak pedig éppen az üzemanyagár az egyik legnagyobb költsége. Ez annyit jelent, hogy a cégnek kilométerenként három hónap alatt 12-13 forinttal növekedtek meg a kiadásaik. Elmondta, vannak megbízóik, akikkel havonta vagy negyedévente szerződésbe foglalják a szállítási díjakat, amelyeket az üzemanyag átlagáraihoz igazítanak. A külföldi fuvarozásban azonban legalább 4-5 százalékos emelkedés is lehet. Ebből kifolyólag néhány termék ára is megemelkedhet.

Akár 20 forinttal is nőhet

Az utóbbi időben sokat emelkedtek az árak, és nem tudjuk, mi lesz a későbbiekben. A borúlátóbb vélemények szerint további növekedésre kell számítani. De előfordulhat az is, hogy hirtelen sokat fog csökkenni, ezt nem előre megjósolni”

– fejtette ki Pajkos János, majd hozzátette, hogy szerinte a közeljövőben még legalább 15-20 forintos emelkedés lehet, ha folytatódik ez a tendencia.

– Balogh Réka –

Emelkedett az üzemanyagok ára Budapest - A Mol bruttó 6 forinttal emelte a 95-ös benzin és bruttó 6 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken. Az emeléssel a benzin literenkénti átlagára 398 forintra nőtt, a gázolajé 408 forintra emelkedett. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt pénteken változott, akkor a... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA