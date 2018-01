Többen adnak vért a kisebb városokban

Egyre immunisabbak az emberek – osztotta meg szomorú tapasztalatát Bartalos Bernadett szervező csütörtökön a naplós nosztalgia véradáson. Igazi összefogást akkor észlelünk, ha egy konkrét esetben, adott személy számára indul irányított gyűjtés, pedig vérre mindig szükség van. Meglepő, hogy vidéki településeken egy-egy lakossági véradáson szinte ugyanannyian vannak, mint a debrecenieken.

Ezt erősítette meg Szabó László is, aki Hajdúszovátról utazott el most, hogy 23. alkalommal nyújtsa karját. (Az ottani legutóbbinál elfoglalt volt, így idejött.) A mezőgazdaságban dolgozó férfi először középiskolásként tette ezt meg, akkor a focista fiúk példamutatása nyomán, később katonaként két nap kimenőért cserébe, majd a nagymamája műtétjekor, ma pedig főként a nemes cél, az életmentés, illetve a testi felfrissülés, az egészségügyi kontroll vezérli. Öt gyermekének egyike is követi példáját. A falatozni és kortyolni valót Szőllősi Imréné teszi elé mosollyal kísérve. Ő tíz éve a Vöröskereszt önkéntese. Szeret segíteni, társaságban lenni, ruhát, ételt oszt és csomagol, valamint fix programja a minden hónap első csütörtökén tartandó naplós véradás.

A véradást szervezők kérik, hogy ha bárki lehetőséget lát munkahelyen, intézményben, szervezetben vagy nagyrendezvényeken kiszállásos véradás szervezésére, keresse a Magyar Vöröskeresztet; Debrecenben a 70-933-8391 vagy 70-933-8389-es telefonszámon. Lehetőség van rendkívüli irányított véradásra is. A naplós alkalmakat szervező Bartalos Bernadett azt mondta, ez utóbbiak mozgatják meg leginkább az embereket.

