Több virág, jobb kedv: kicsinosították Hajdúböszörményt

Ha maga az alpolgármester is viráglocsolással kezdi a napot, akkor ne csodálkozzunk, hogy a város is virágba borul!

Tizenkétezer tő virágot osztott szét Hajdúböszörmény város önkormányzata a hétvégére: a Városüzemeltetési Intézmény udvarán álló- és futómuskátli, kerti hajnalka, angyalfüzér, sárkányszárny, dália, petúnia, díszcsalán, mézvirág, jegecske és többek között verbéna várta, hogy immár intézmények udvarán és a közterületeken viruljon.

Fotó: HBN

S hogy mi a város filozófiája a virágosítással kapcsolatban? Fórizs László alpolgármester úgy mondta, hogy ha igényesek és virágosak az utcák, a terek, a munkahelyek, akkor az emberek, a dolgozók kedve is jobb, sőt, még a méhek is örülnek. Mindezt ő is bizonyíthatja, aki szívesen részt vesz saját otthonában a növények ápolásában.

A város 25 intézményébe 4400, míg a közterületekre 7600 tő növény jutott, de a három településrész lakói is gyönyörködhetnek a járási startmunka mintaprogramra épülő mezőgazdasági projekt eredményeként kinyílt virágoknak. A város ilyen módon közterületeit, intézményeit, illetve a Kossuth, Mester, Karap és Győrössy-kerti, valamint Tizenhárom vértanú utcai lakóközösségek, lakótelepek erkélyeit is díszíti.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA