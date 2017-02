Több városrész parkját újítanák meg

– Idén megkezdődik öt városrész (Újkert, Vénkert, Sestakert, Libakert, Dobozikert) és a belváros közterületeinek teljes körű felújítása. A befejezést 2018 végére, 2019 elejére tervezzük – ismertette Bognár Réka, a debreceni polgármesteri hivatal zöldterületi osztályának vezetője, a Zöldellő Debrecen rendezvénysorozat hétfői fórumán a Nagyerdei Víztoronyban. 30-40 fős közönség előtt Bognár Réka kifejtette: a közterület-felújítás során a beteg fákat, bokrokat kivágják, gallyazással megújítják és újakat is ültetnek. Rendbe hozzák a tönkrement sétányokat, játszótereket, járdákat, füvesített részeket, kondiparkokat, korszerűsítik a közvilágítást. Pótolják a hiányzó padokat, hulladékgyűjtő edényeket. A rossz állapotú beton, aszfalt burkolatú sportpályákat feltörnék, helyettük KRESZ-parkot, a Sinai Miklós utcai parkban közösségi kertet hoznának létre. További három lakótelep (Tócóskert, Tócóvölgy, Sóház), valamint a Bem tér és (a főpályaudvar elkészülte után) a Petőfi tér is sorra kerül – ismertette.

A Nagyerdőn is rossz a levegő

Az első kérdést Gyarmathy István, a Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület titkára tette fel, aki arra volt kíváncsi, hogy a Debrecenben található három, a levegő minőségét mérő műszer közül miért csak a legjobb eredményeket adó nagyerdeit teszik közzé. Bognár Réka azt válaszolta, hogy érdekes módon leggyakrabban nem a Hajnal utcán és a Kalotaszeg téren, hanem éppen a Klinikánál a legmagasabb a szálló por koncentráció.

Fotó: Derencsényi István

Egy be nem mutatkozó fiatal nő azt kérdezte, milyen most Debrecenben az egy főre eső zöldterületi arány? Állítása szerint egy 2009-es felmérés szerint 700 ezer négyzetméternyi hiányt állapítottak meg. Bognár Réka elmondta: tavaly megismételték a felmérést, és arra jutottak, hogy ez a mennyiség tovább csökkent. A város vezetése most azon fáradozik, hogy megfordítsák ezt a folyamatot – hangsúlyozta. Egy másik nő azt kérte, hogy ne csak a Vénkertben, hanem máshol is legyenek közösségi kertek. Az illetékes erre úgy reagált, hogy a későbbiek folyamán a nagyobb lakótelepeken is lehetne ilyeneket kialakítani.

Okosabban gallyazni

Orosz Tamás homokkerti lakos egyrészt azt szorgalmazta, hogy a mainál lényegesen nagyobb számban ültessenek virágokat a közterületekre, másrészt állította, hogy az utcai fasorok metszését sok helyen nem szakszerűen végzik. Szerinte az áramszolgáltató „brutálisan” visszanyesi a felsővezetékek közelébe érő ágakat, míg az utak felől esőket meghagyják. – A zöldítés során jelentősebb mennyiségű virág kiültetését is tervezzük – jelentette ki Bognár Réka. Hozzátette, sok helyen nekik sem tetszik az, ahogyan megbízásukra a fa gallyazását végzik a vállalkozók, ezért próbálnak tenni ez ellen. Viszont rengeteg fát kell meggallyazni a városban, így a munka ellenőrzése nem egyszerű. Az E-On-nal is tárgyalnak erről a problémáról – derült ki. Váradi Zoltán arról érdeklődött, hogy tervezik-e a néhány éve felújított Békás-tó körüli parkban azóta jelentkezett hibák kijavítását. Bognár Réka úgy fogalmazott, hogy karbantartási munkákat idén is végeznek ott. Tavaly tavasszal például lefestették a padokat, a játékokat, a hidat csiszolták és több virágot kicseréltek.

Kisebb fényszennyezést!

Az eseményt online követő egyik néző azt kérdezte, hogy kinek lenne a dolga rendesen karbantartani a Panoráma út és a Vekeri-tó környékét, például az ottani kilátót. – Vitatéma, hogy a környéket az államnak, az önkormányzatnak, vagy a Nyírerdőnek kellene fenntartani. Mihamarabb rendezni szeretnénk az állapotokat – jelentette ki a fórum válaszadója.

Fotó: Derencsényi István

Gyarmathy István, a Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület titkára a rendezvény vége felé azt kérte, olyan gömblámpákat ne szereljenek fel közterületekre, amelyek növelik a fényszennyezést, mert a Debrecentől alig 35 kilométerre lévő Hortobágyi Csillagos Ég Parkból sajnos nagyon jól látszik Debrecen „fényburája”. Jó példaként említette az Akadémia utcai lámpákat, amelyek lefelé világítanak. Bognár Réka ígéretet tett arra, hogy ennek szellemében igyekeznek eljárni, annál is inkább, mivel az ilyen ledes lámpák még olcsóbbak is.

HBN–Orosz Csaba

Harcolnak a fákért

– Sokaknak úgy tűnik, mintha minden egyes közterületi fát a város akarna kivágni, holott mi minden egyes fáért próbálunk megharcolni – fogalmazott Bognár Réka. Elmondta: a közterületi fák kivágását legtöbbször a lakosok kezdeményezik, olyan indokokkal, mint hogy azok balesetveszélyesek, vagy erősen árnyékolják a lakásokat, esetleg szemetelnek, felnyomják a járdát. – Mi minden ilyen fát megvizsgálunk. Az elmúlt évben erre a célra egy úgynevezett fakoppot is beszereztünk, amellyel roncsolás mentesen tudjuk megnézni a városi fák állapotát.

