Több százan futhatnak a gyermekekért

Az idén 100 éves DEAC alighanem a város legvidámabb és legsportosabb május 1-jei programjával készül kicsiknek és nagyoknak a Dóczy utcai Egyetemi Sportközpontban egy hét múlva. A kínált programokról és a sportolási lehetőségekről sajtótájékoztatón számoltak be.

Nem célért mozognak

Eddig csaknem kétszázan neveztek az idén 100 éves DEAC első jótékonysági futására, amelyet a Dóczy utcai Egyetemi Sportközpontban rendez meg az egyetemi sportklub. A szervezők célja az új kikapcsolódási lehetőséggel az, hogy bárki betekintést nyerhessen, milyen is az élet a Debreceni Egyetemen, illetve a DEAC nagy családjában. Aki futásnak is ered, nemes célért teszi, minden nevezési díjból 500 forintot jótékonysági célra fordít, a Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány részére ajánl fel a klub. Sőt, sokan érdeklődtek a „becsületkassza” iránt, hiszen szívesen áldoznának kisebb-nagyobb összegeket erre a nemes célra, így erre is lesz lehetőség.

A sportolni vágyók a klub alapításának évére utaló 1919 méteres, illetve a 3600 méteres táv közül választhatnak. Az egész napos vidám programkavalkád május 1-jén 9 órakor kezdődik, s a családok minden tagja számára kínál sokszínű kikapcsolódási lehetőségeket. A gyereket ugrálóvárral, arcfestéssel és kincskereséssel várják, míg a nagyobbakat kosárlabda büntetődobó versennyel, 2ball game-mel, ketrecfocival, petanque-val, focibiliárddal, tenisszel és sok más játékos vetélkedővel csalogatják egy kis mozgásra.

