Több mint testőr Hajdúszoboszlón

Egy hajdúszoboszlói hotel alkalmazottja 2019. április 17-én bejelentést tett a rendőrségre arról, hogy egy férfi több napon át a szállodájukban vendégeskedett, azonban fizetés nélkül távozott. A rendőrök azonosították a 48 éves férfit, akiről kiderült, hogy bejelentkezett egy másik hajdúszoboszlói hotelba is. Az egyenruhások 2019. április 30-án még a hotelszobában elfogták a drégelypalánki férfit, akit gyanúsítotti kihallgatását követően a nyomozók bűnügyi őrizetbe vettek és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására – írja a Police.hu.



A nyomozás adatai szerint a férfi személyvédelmi szakembernek adta ki magát és azt mondta az alkalmazottaknak, hogy a védett személyek megérkezése előtt terepszemlét tart. A gyanúsított gondosan odafigyelt arra, hogy minél hitelesebb legyen a karaktere. Igazolványt mutatott az ott dolgozóknak, valamint a szállodák helyiségeit is szemügyre vette biztonságtechnikai szempontból, sőt egy fegyverre megtévesztésig hasonlító tárgy is volt az oldalán. A férfi elfogásakor a nyomozók lefoglalták a nála lévő gáz-riasztó pisztolyt is. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint több, hasonló jellegű bűncselekménnyel is kapcsolatba hozható.

Fotó: Police.hu

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság csalás vétség elkövetésének meglapozott gyanúja miatt indított vele szemben büntetőeljárást.

