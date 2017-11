Több mint száz gyermek örömére

A kisgyermekeket reggel, az óvodába indulás előtt nemcsak testi, hanem lelki munícióval, vagyis imával is el kellene látni – mondta Kocsis Fülöp metropolita a Vígkedvű Mihály utca 5. szám alatti, immár felújított görögkatolikus Szent Efrém Óvoda átadásakor csütörtökön. Mint az épület felszentelésekor hangsúlyozta, az óvoda Jézus otthona, a gyermekek és a felnőttek egyaránt Jézus otthonába lépnek be, s mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyerekek is otthonra leljenek benne.

A Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda felújítását az állam 290 millió forinttal támogatta. Fülöp Attila helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) emlékeztetett, Franciaországban, egy bretagne-i kis faluban egy II. János Pál pápát ábrázoló szoborról a francia államtanács a közelmúltban leszedette a keresztet. – Sok olyan hírt hallhatunk mostanában, főleg Nyugatról, amelyek a kereszténység üldözéséről szólnak. A magyar kormány ezzel szemben a keresztény kultúra megtartását erősítését, segíti – fogalmazott a politikus, hangsúlyozva a kereszténység és az egyházak olyan nemzetmegtartó szerepét, mint a közfeladatként felvállalt oktatási és szociális munka.

Fülöp Attila hozzátette: a Központi Statisztikai Hivatal 2011-es adatai szerint Magyarországon az emberek 55 százaléka valamelyik egyházhoz tartozónak mondta magát. – Ebből adódóan balgaság lenne azt gondolni, hogy az egyházak közösségépítő, segítő szerepe ne lenne alapvetően fontos. A kormány ezt sokféleképpen támogatja, például megemelte a pedagógusok bérét, ingyenes tankönyvet, kedvezményes közétkeztetést biztosít – közölte. Arra is kitért, hogy az egyházak a közfeladatokat úgy vállalták, hogy az ezekhez szükséges infrastruktúra nagy részét elvették tőlük a kommunizmus idején és azoknak csak egy részét kapták vissza a rendszerváltást követően.

Meghatározó intézményfenntartó

Papp László, Debrecen polgármesterének szavaiból kiderült, hogy a most átadott óvoda épületet 2011-ben kapta meg az önkormányzattól a Hajdúdorogi Főegyházmegye, jelenleg pedig 108 gyermek jár oda. A görögkatolikusok Debrecenben már általános és középiskolát is működtetnek. A polgármester kijelentette: az egyházi fenntartású intézményekben a lelkiségnek más formája is megélhető.

HBN-OCs

