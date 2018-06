Több mint háromszáz új kötet jelenik meg a 89. Ünnepi Könyvhétre

Hozzáfűzte: az idei könyvhéten több mint 180 kiállító, valamint 76 magyarországi és 16 határon túli kiadó kínálata fog szerepelni. A dedikálások mellett könyvbemutatók, beszélgetések és zenés programok is várják az olvasókat.

Ha valaki az összes újdonságot megszeretné vásárolni, 960 ezer forintot kell a Vörösmarty téren hagynia. Az új könyvek átlagára mintegy 3100 forint, a legdrágább új kiadványt 8300, a legolcsóbbat 1400 forintért lehet megvásárolni – hangsúlyozta Gál Ildikó, aki szerint a legtöbb kiadvánnyal, összesen 14 kötettel a Magvető Kiadó érkezik a Könyvhétre.

A MKKE elnöke az idei kínálatból többek között a 25 éves Fedél nélkül folyóirat új szerzői antológiáját, Az elmúlásunk hamutartója című kiadványt, Götz Eszter Zalaváry Lajos építészről írott monográfiáját, valamint Péntek Orsolya a magyar fotó 150 évét bemutató albumát emelte ki.

Gál Ildikó szerint a Könyvhét kínálatából látszódik, hogy újra divatos műfaj lett a vers, míg a gyerekkönyvek népszerűsége is töretlen. A gyerek- és ifjúsági irodalom elismerését jelenti az is, hogy az idei rendezvényt Berg Judit nyitja meg. A vidéki eseményeket Szekszárdon Szemere Gabriella, a MKKE alelnöke nyitja meg Grendel Lajossal és Totth Benedekkel közösen.

Péterfy Gergely, a MKKE igazgatója kiemelte: az új kötetek között 59 verses- és 71 prózakötet, 25 esszégyűjtemény, 22 irodalomtudományi, 21 történelmi munka, 11 szociológiai és filozófiai munka, nyolc művészeti album, 52 gyerek- és ifjúsági könyv, valamint négy antológia van.

Új kötettel jelentkezett mások mellett Marno János, Háy János, Tornai József, Térey János, Takács Zsuzsa, Rakovszky Zsuzsa, Döbrentei Kornél, Végh Attila, Bán Zsófia, Bartók Imre, Kontra Ferenc, Garaczi László, Kálmán Gábor, Szörényi László, Gergely Ágnes, Krusovszky Dénes, Szilasi László, Darvasi László, Tolnai Ottó, Alexa Károly, Heller Ágnes és Mezey Katalin is – hangsúlyozta Péterfy Gergely.

A MKKE igazgatója szerint aktuális kiemelni azt is, hogy az olvasóközönségnek szabadságában áll eldöntenie, kivel dedikáltat, és kivel nem, kinek a könyvét vásárolja meg, és kiét nem. “Aki nem írt, magára vessen, és akinek nem veszik a könyvét, az is” – tette hozzá Péterfy Gergely.

A Vörösmarty tér nagyszínpadán szombaton este Grecsó Krisztián, Dés László és Dés András zenés irodalmi estje, míg vasárnap Závada Péter, Kemény Zsófi, Simon Márton, Boros Levente és Ratkóczy Huba műsora várja a közönséget. A Könyvhét minden napján “könyvsommelierek”, Nyáry Krisztián és Török András adnak személyes könyvválasztási tanácsokat a MKKE standjánál, ahol az érdeklődők a könyvekhez illő borok kiválasztásában is segítséget kaphatnak – mondta el Drevenka Edit, a Könyvhetet támogató Aegon Magyarország PR vezetője a sajtótájékoztatón.

Hozzátette: a Vörösmarty térre érkező külföldieket idegen nyelvű színpaddal várják, ahol a magyar irodalom fordításaival ismerkedhetnek.

Új program a 47-es és 49-es vonalán közlekedő könyvvillamos is, amelyen szombaton és vasárnap délután írókkal, költőkkel lehet találkozni – emelte ki Székelyné Pásztor Erzsébet, a BKV Zrt. társasági kapcsolatokért felelős munkatársa.

A Könyvhét idén szeretné külön megszólítani az olvasási nehézségekkel küzdő közönséget is. Diszlexiás, gyere ki! címmel állandó installáció lesz látható a Vörösmarty téren, valamint a nagyszínpadon beszélgetést rendeznek Dragomán György és a téma szakértői részvételével – hangsúlyozta Gyarmathy Éva szakpszichológus, aki kiemelte azt is: a diszlexiával kapcsolatban ma is sok a félreértés, hiszen a diszlexia nem azt jelenti, hogy valaki nem tud olvasni, a diszlexia az olvasás elsajátításának a zavara.

A diszlexiások felnőttként is kicsit máshogy olvasnak, de olvasnak, sőt írnak is, számos kiemelkedő diszlexiás szerzőt ismerünk – fogalmazott Gyarmathy Éva.

A Könyvhét alatt rendezik meg idén is a Margó Irodalmi Fesztivált a Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM), ahol 65 program várja az érdeklődőket szerdától vasárnapig – mondta el Valuska László fesztiváligazgató.

A Könyvhét kísérőrendezvényeként június 15-én a MKKE és a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület közösen emlékezik meg a Kossuth Lajos utca 16. számnál arról, hogy 1944-ben az akkori Könyvnapon 120 zsidó származású magyar és 130 külföldi szerző művét zúzták be.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA