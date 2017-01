Több mint háromezer szavazat a fenyőkre

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy sikerrel zárult a december 24-én elkezdett karácsonyfaversenyünk, melyben arra kértük olvasóinkat, küldjék be a család ünnepi fájáról készült fotójukat. A megmérettetésre harminckilencen neveztek, a fotókra pedig összesen több mint háromezer szavazatot gyűjtöttek lapunk Facebook-oldalán olvasóink. A szokásoknak megfelelően idén is a szerkesztőség tagjaiból összeállt zsűri döntött, melyik legyen az első három helyezett a tíz legtöbb szavazatot kapott fotó közül. A zsűri szavazatainak döntő többségét, és több mint 300 Facebook-szavazatot is magáénak tudható Nagy Zsoltné debreceni olvasónk karácsonyfáját találtuk a legszebbnek a megyében. Ennek értelmében ő nyerte a Csokonai Étterembe szóló 10 ezer forintos utalványt. A második helyezett egy igen különleges díszítéssel Baczó Liliána hajdúsámsoni olvasónk, míg a harmadik Vida Viktória lett Debrecenből. Az ő nyereményük egy fél- illetve egy negyedéves digitális Napló előfizetés. A szavazók is nyerhettek azonban, ha regisztráltak. Közülük véletlenszám generátor segítségével sorsoltunk. A szerencse Kovács Viviennek kedvezett, aki 5 ezer forintos, Csokonai Étterembe szóló utalványt nyert. Mindenkinek köszönjük a részvételt, a győzteseknek gratulálunk, őket telefonon is értesítjük.

HBN

