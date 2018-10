Több mint három év fogházra ítélték a debreceni apát

A Debreceni Ítélőtábla helybenhagyta a Debreceni Törvényszék ítéletét.

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2018 februárjában H. I. vádlottat emberölés bűntettének kísérlete miatt 3 év 6 hónap fogházbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért illetve enyhítésért fellebbezett.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott feleségével egy panellakásban élt Debrecenben. 2005-ben a fiúk, a későbbi sértett hazaköltözött szüleihez. A vádlott és a sértett közötti viszony főként anyagi problémák miatt megromlott, mivel a sértett nem járult hozzá a lakás rezsiköltségéhez, pedig rendszeres munkaviszonnyal, jövedelemmel rendelkezett. A vádlott úgy ítélte meg, hogy még mindig ők tartják el a fiúkat. 2017 februárjában a vádlott már kora reggel bort vásárolt, amit otthon a fiával közösen megittak. Emellett még tömény italt is fogyasztottak, így a délutáni órákra mindketten ittas állapotba kerültek. Apa és fia többször összeszólalkoztak, és bár az anya próbálta megnyugtatni őket, ez nem sikerült. A sértett többször próbálta megütni a vádlottat és egy alkalommal sikerült is neki. A sértett ekkor a folyosóra távozott, azonban továbbra is szidalmazták egymást. A vádlottban addigra már olyannyira felgyülemlett az indulat, hogy a konyhaasztalból kivett egy hámozókést és a folyosón tartózkodó sértettet hasba szúrta. A sértett lesajnáló nyilatkozatot tett a vádlott felé, gúnyosan megjegyezve hogy még ezt sem tudja megcsinálni. A vádlott még indulatosabb lett, magához vett egy nagyobb kést és azzal újra megszúrta a fiát. Ezt követően értesítette a mentőszolgálatot – olvasható a Debreceni Ítélőtábla közleményében.

