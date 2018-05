Több, mint egy átlagos mérkőzés

Már csak három forduló, és véget érnek az OTP Bank Liga küzdelmei: a 2017/18-as szezon 31. játéknapján, szombaton 17 órától ismét összecsap a sorozatban szereplő két hajdú-bihari együttes, a Balmazújváros és a DVSC, a mindig nagy érdeklődéssel várt derbit az újvárosi Városi Stadionban rendezik.

Mindkét csapatnak megvannak a maga céljai, a Loki szeretné a harmadik, nemzetközi kupaindulást érő helyen zárni az idei kiírást, míg az újonc Balmaz azért küzd, hogy jövőre is az élvonalban szerepelhessen.

Jelen állás szerint a Debrecen 43 ponttal a bronzérmes pozíciót birtokolja, Horváth Ferenc tanítványai pedig 29 egységgel az utolsó, 12. helyen állnak. Jól ismerik egymást a felek, kétszer már megmérkőztek az aktuális idényben: szeptemberben 1–0-ra nyertek a piros-fehérek Újvároson, februárban a Nagyerdei Stadionban ellenben a Balmaz járt sikerrel, 2–0-ra nyertek Sigérék.

A Lokiból Barna Szabolcs mondta el, ezúttal mire számítanak. – Mindig pikánsak ezek a megyei rangadók, jó meccsben reménykedünk, melyet meg szeretnénk nyerni. Tisztában vagyunk ellenfelünk erényeivel és gyengéivel is, tudjuk, „hova üssünk, hogy fájjon” – vélekedett a balhátvéd. A Balmaz az utóbbi időben hadilábon áll a góllövéssel, azonban Barna szerint ettől még ugyanúgy kell koncentrálniuk hátul, mint bármikor máskor. – Attól, hogy nem jön össze nekik a gól, még veszélyesek, figyelnünk kell, nehogy baj legyen. Reméljük, minél többen látogatnak ki az összecsapásra. Nyilván az öltözőben is téma a harmadik hely, de mindig csak a következő feladatra összpontosítunk, lépésről lépésre haladunk – mondta a védő, aki kezdi megvetni a lábát a kezdőben, mint fogalmazott, jól érzi magát a csapatban, és örül, hogy egyre több játéklehetőséghez jut.

Megragadni az esélyt

Fájdalmas héten vannak túl a Balmazújváros futballistái, hiszen előbb szerdán egy rendkívül balszerencsés meccsen az újpestiekkel szemben kiestek a Magyar Kupából, majd szombaton egygólos vereséget szenvedtek a bennmaradásért folytatott harcban az egyik nagy riválisuktól, a Mezőkövesdtől. Ezen a mérkőzésen már csereként ismét pályára tudott lépni az a Zsiga Ervin, akit egy sérülés hét mérkőzésre a pályán kívülre kényszerített.

– Porcleválással küszködtem, nem volt könnyű időszak, mert nem tudtam segíteni a csapatnak, de most már annak örülök, hogy fájdalommentesen végig tudom csinálni az edzéseket, sőt, legutóbb már csereként be is tudtam szállni. Eléggé el voltunk keseredve a múlt hét miatt, hiszen az Újpest ellen a négy félidőből háromban érzésem szerint mi voltunk a jobbak, míg a Kövesd otthonában fontos pontokat hagytunk. Jó lett volna kupadöntőt játszani, de szerencsére a bajnokságban még nincs veszve semmi, hiszen mindössze két pont a hátrányuk a még bennmaradást érő helyen tanyázó Vasassal szemben. A pontvadászatból van hátra három mérkőzés, mondhatjuk, hogy három döntő, ezeken kilenc pontot lehet szerezni. De a számolgatást meghagyjuk a szurkolóknak és a statisztikusoknak, a mi feladatunk az, hogy akárhogy is, de győztesen hagyjuk el a pályát – részletezte a balszélső.

Az első „döntő” ütközet szombaton vár az újvárosiakra, szombaton 17 órától hazai pályán a DVSC-vel vívnak megyei rangadót Rudolfék. – Ez az összecsapás mindkét együttes számára több, mint egy átlagos mérkőzés. Felkészültünk a Lokiból, az őszi vereség alkalmával még a tanulópénzt fizette a csapat, de a tavaszi első fordulóban a Nagyerdei Stadionban megmutattuk, le tudjuk győzni őket. Remélem, szombaton ismét mi nyerünk, mert ez már tényleg az utolsó esélyek egyike, amit meg kell ragadnunk. Mindannyian azt szeretnénk, hogy jövőre is első osztály futballcsapata legyen Balmazújvárosnak.



