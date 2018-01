Több mint 45 millió forint és számtalan tárgyi adomány gyűlt össze a hármas ikreknek

Több mint 45 millió forint, több mint 15 ezer adományozó, melynek legalább 80 százaléka magánszemély, naponta 6-700 közösségi médián érkezett megkeresés és 8-900 email, megannyi tárgyi adomány – ezt a mérleget zárta a Tündérkör Alapítvány rendhagyó gyűjtése, melyet Fábián Tamásnak és a hármas ikreknek ajánlottak fel.

Az adományozók 200 forinttól 3 millió forintos tételeket utaltak az alapítvány bankszámlaszámára, a nagyobb felajánlásokat céget tették. A pontos összeget az édesapa kérésére nem jelentették be, hiszen több támadás és különféle segítségkérő megkeresés is érte őt az elmúlt hetekben. Az adományozás, habár hivatalosan lezárult, a jövőben is tovább folytatódik, aki szeretne segíteni az ikrekkel egyedül maradt édesapán, még megteheti.

A három gyermek jelenleg még kórházban van, de már egyikőjük sem igényel légzéstámogatást. A remények szerint a kicsik heteken belül hazamehetnek. Az állapotukról és a jövőbeni tervekről szerettünk volna érdeklődni, ám a hivatalos bejelentésen Fábián Tamás nem jelent meg. A Tündérkör Alapítvány képviselői elmondták, a tragikus eset és a szerdai temetés miatt az édesapa nincs jó lelkiállapotban, illetve meg is betegedett. Mint ahogy arról beszámoltunk, december 15-én tragikus körülmények között hunyt el egy hajdúszoboszlói édesanya HELLP-szindrómában, miután három egészséges gyermeknek adott életet.

