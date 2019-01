Több mint 130 millió forintból újul meg a városháza

Az önkormányzat egyik kiemelt célként fogalmazta meg, hogy az 1980-as években épült hivatal működési költségei a beruházás után jelentősen csökkenjenek. A napokban elkezdődnek a munkálatok és 2019. szeptember 30-ig megtörténik az energetikai korszerűsítés. A felújítás összesen több mint 131 millió forintból valósul meg. A korszerűsítés során az energiahatékonyság javítása érdekében utólagos külső hőszigetelést kap az épület. A külső nyílászárókat is kicserélik, új akadálymentesítő rámpát és parkolót is kialakítanak, valamint készül egy akadálymentes vizesblokk is. A munkálatok befejezéséig a polgármesteri hivatal ügyfélforgalma nem változik, ügyeiket továbbra is a megszokott időben intézhetik az ide érkezők.

