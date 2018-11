Több lábon áll Tetétlen

A fenntartható falufejlesztés érdekében svájci mintára egyedi innovatív projektet indítottak, energetikai fejlesztéssel, betanító műhelyekkel javítják a település foglalkoztatási helyzetét, életminőségét.

Foglalkoztatási programok

Egyre elismertebbek a településen jelenleg is futó komplex foglalkoztatási programok. Az önkormányzatot mind gyakrabban keresik fel e jó gyakorlat megismerésért. November 29-én a település polgármestere a budapesti Francia Intézet nemzetközi konferenciájának előadója lesz a helyi élelmiszerellátási rendszerek témakörében. Mint Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester elmondta, örömmel vállalta a meghívást, mert újabb, állami finanszírozású programjaikról is hírt tud majd adni.

Így arról a közel 300 milliós, Svájcból származó modellt megvalósító helyi innovatív projektről is, amely Ability Work címmel indult el, több országos egyesület közreműködésével. A 2021 márciusáig tartó program célja a hátrányos helyzetűek családi és munkaerő piaci helyzetének jelentős javítása. A másik most induló 40 milliós nagy programjuk a Struccfészek Biztos Kezdet Gyerekház nevet kapta. A név azonban nincs kapcsolatban a program helyszíne mellett lévő struccmadarakkal. A gyermekház létrehozása egy országos program része, itt három éves korig szüleikkel közös fejlesztési lehetőséghez jutnak a bölcsődei ellátással nem rendelkező gyerekek.

Strucctól a szörpökig

A település önkormányzata hat éve olyan egyedi közhasznú foglalkoztatási programokat indított, amely ma jelentős segítséget ad a település gazdálkodásához. A falu által működtetett önkormányzati nonprofit kft. webáruházában Tetétlen kincsei néven homoktövis termékek, cirokseprű, asztalosipari, varrodai termékek mellett a helyiek által termelt és csomagolt méz, fűszerpaprika, savanyúságok, lekvárok, szörpök, házi tészták is vásárolhatók. A közétkeztetés alapanyagainak megtermelése mellett közel kilenc hektáron homoktövis ültetvényt hoztak létre. Egy hektáron szamócát is termelnek. 2013 óta struccneveléssel is foglalkoznak. A különböző korosztályú madarakat ketten gondozzák. A nyár óta saját keltetéssel is gyarapítják a struccállományt. A másfél mázsára is megnövő madarak vágásához strucc- és pulyka mobil konténer vágóhíd létesítésére pályáznak.

Megújuló falukép

A faluban tett sétánk során Borbélyné Fülöp Hajnalka sorolja Tetétlen holnapi terveit. Százmilliós pályázati támogatás segítségével megújul a település református temploma. Környezetében külsőleg és energetikailag megújultak az önkormányzat épületei A helyi lakosok tárgyi felajánlásaiból gyarapodott a Barcsa János Tájház. Az egykori Zichy család hatvanholdas parkjáról, a csillagvizsgálónak is helyt adó kápolnáról, majd a Liszt Ferenc tanítványaként megismert félkarú zongoraművészről, Zichy Gézáról is szót váltottunk. Az egykor szebb napokat megért, magántulajdonú, de ma végrehajtás alatt álló kastélyt a település szeretné megvásárolni.

Borbélyné Fülöp Hajnalka a kastély épületénél | Fotó: Péter Imre

A polgármester álma, hogy egykor majd megújul és a művelődést szolgálva a falu legszebb épülete lesz e kastély.

– Péter Imre –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA