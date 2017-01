Több áldozata lehetett volna a homokfalnak

Csak a közmunkások gyorsaságának és a vakszerencsének köszönhető, hogy nem temetett maga alá még több embert a leomló homokfal Bagamérban. Ez derült ki a Hajdú-bihari Napló birtokába jutott hatósági iratokból.

Az omlás 2015 decemberében történt. Kővé szilárdult, egy méterszer 80 centis, úgynevezett „kovárvány” zuhant a 36 éves közmunkásra.

Az összeállt homokrög az utánfutó oldalának vágta a férfit. A törmelék derékig temette, az életét nem lehetett megmenteni.

Az eljárást lefolytató munkavédelmi hatóság komoly hiányosságokat állapított meg. Ezekért az önkormányzat, illetve annak munkavezetője tehető felelőssé, utóbbinak a bíróságon is felelnie kell.

A bagaméri önkormányzat több millió forintos bírságot kapott.

A bagaméri önkormányzatra nézve a megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósága, a helyhatóság munkavezetőjére pedig a rend­őrségi nyomozás zárta súlyos megállapításokkal eljárását, amelyet a 2015 decemberében bekövetkezett falomlás után indítottak – a balesetben egy 36 éves közmunkás vesztette életét. A hatóság megállapítása szerint ugyanis az önkormányzat elmulasztotta a biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését, és ezzel öt dolgozó egészségét, testi épségét veszélyeztette súlyosan, így komoly bírságot is kaptak, erről azonban később.

Közel függőleges volt

A munkatársunk által megismert és egybevágó hatósági jelentések, a rendőrségi eljárás megállapításai, illetve az ügyben készült vádirat alapján jól rekonstruálható, mi történt 2015. december 2-án. Az eddig is ismert volt, hogy a téli síktalanításhoz termelt ki homokot öt közmunkás egy önkormányzati zártkertben lévő homokdombnál, amit a helyiek csak Kis- vagy „Öregszőlőként” emlegetnek. A munkavédelem „zárójelentéséből” viszont megtudjuk: délben, amikor már majdnem kész voltak a pótkocsi megrakodásával, nagy robajt hallottak. Ekkor omlott le a fal, ami nem csoda: a jelentés szerint ugyanis eleve omlásveszélyes területén dolgoztatták a közmunkásokat, akik aztán úgy bontották meg a homokfalat, hogy egy 5-8 méter magas, majdnem teljesen függőleges partszakasz alakult ki. Emellett már-már eltörpül, hogy a területre bányászati engedélye sem volt az önkormányzatnak – derül ki a baleset miatt megvádolt önkormányzati munkavezető (B. László) elleni vádiratból.

Ezen kívül a munkának nem volt kinevezett munkavezetője, pedig ezt törvény írja elő, mint ahogy azt is, hogy a területet veszélyre figyelmeztető, jelző táblákkal kell megjelölni – ez is hiányzott.

Elmaradt az ellenőrzés

A végül halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított nyomozás során azt állapították meg, hogy B. László aznap nem tartott ellenőrzést az omlásveszélyes munkaterületen. Az ügyészség még ennél is továbbmegy: B. nem hívta fel a munkások figyelmét a biztonságos munkavégzésre, és nem bocsátott a rendelkezésükre a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközöket sem. Ezek alapján egyértelmű lehet: az ügyészség – elfogadva a rendőrség javaslatát – vádat is emelt az önkormányzati munkavezetővel szemben.

Fotó: Matey István

A munkavédelmi hatóság bírsága 50 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet, amelyet egy laikus számára bonyolult módszer alapján számolnak ki. A bagaméri önkormányzat 3,9 millió forintos bírságot kapott, ami lehetett volna több is, ám figyelembe vették, hogy a helyhatóság segítette a tények feltárását. Orvos Mihály polgármester csütörtökön érdeklődésünkre közölte: a büntetést elfogadták és befizették. Kérdésünkre azt mondta, a munkavezetőt továbbra is foglalkoztatják, ugyanabban a munkakörben. Érdemes hozzátenni: az önkormányzat igyekezett segíteni a szerencsétlenül járt férfi családján, az élettársának százezer forint rendkívüli segélyt utaltak ki, és a temetés költségét is átvállalta a helyhatóság.

Csak egy személy veszélyben

A bagaméri baleset során elkövetett hibák súlyáról a büntetés mértéke is sokat elárul, különösen, ha összevetjük egy másik halálos esettel: éppen egy éve egy dolgozó rakodógéppel elütötte munkatársát – aki másnap életét vesztette – egy nagyhegyesi állattartó telepen. Az iratok – amelyeket szintén megismertünk – szerint 416 ezer forint bírságot szabtak ki (bővebben a keretes írásban). Bíróság elé a gázolónak kell állnia. Őt szintén halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolták meg, és felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozták. Információink szerint a bagaméri önkormányzati munkavezető esetében ugyancsak felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását kérte a vádhatóság; ügyét a következő hetekben kezdi tárgyalni a bíróság.

– Szabó Zsolt László –

Hiába tiltották meg neki

Noha a nagyhegyesi baleset körülményeiről a napokban írtunk, érdemes felidézni: a sértett állatgondozóként dolgozott a telepen, társa (V. János) más fizikai munkát végzett. A később elütött férfi arra kérte V. Jánost, hogy hordjon takarmányt egy hodályba, ám a traktor – amit a vádlott jogszerűen használhatott – akkumulátora lemerült, ezért használta a speciális képesítést igénylő rakodógépet, még úgy is, hogy főnöke ezt korábban megtiltotta neki. Egy tolatás alkalmával pedig elgázolta a sértett férfit, aki a gép alá került. Olyan súlyos csonttöréses és belső sérüléseket szenvedett, hogy másnap a kórházban életét vesztette. A vádlott a gépkezelésre vonatkozó foglalkozási szabályokat, illetve felettese utasításait megszegve okozta a sértett halálát. V. János – állapította meg a vádhatóság – megszegte a gépkezelésre vonatkozó foglalkozási szabályokat, illetve felettese utasításait. V. Jánosra felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását kéri az ügyészség.

Hárman égtek meg az FAG-nál

A Napló számolt be elsőként az FAG debreceni telephelyén történt decemberi balesetről is, amelyben három dolgozó égési sérüléseket szenvedett – két személyt súlyos, harmadik társukat könnyű égési sérüléssel szállították a bőrgyógyászati klinikára. A lángok egy hőkezelő kemence karbantartása közben csaptak ki a berendezésből. A társaságnál belső vizsgálatot indítottak, a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt vizsgálódik.

Ősszel fejezték be a nyomozást egy másik, közelebbről nem nevesített cég telephelyén 2015-ben történt baleset ügyében. Egy emelőkosaras gépen hárman dolgoztak, míg negyedik társuk egy híddaruval – ez ütközött az emelőkosaras gépnek, amely a földre dőlt, az abban tartózkodók kiestek. Egyikük a helyszínen életét vesztette. A nyomozás két személy felelősségét állapította meg: N. Richárdot és a fővállalkozó B. Attilát halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség elkövetésével gyanúsították meg.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA