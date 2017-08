Tízszereznék az e-kutakat Debrecenben

A város kilenc pontján összesen tíz elektromos töltőállomást létesítenének gépjárműveknek állami és önkormányzati forrásból egy éven belül. A Nemzetgazdasági Minisztérium a Jedlik Ányos program révén 25 és fél millió forinttal támogatná az elképzelést, amihez Debrecennek a becslés szerint további 15-18 milliót kellene hozzátennie.

Szerte a városban

Kilenc gyors- és egy villámtöltő elektromos állomást alakítanának ki a tervek szerint a következő egy évben a megyeszékhelyen, ahol jelenleg kizárólag a Nagyerdei mélygarázsban található e-kút (villám, ingyenes), miközben – ha a számuk összességében még nem is jelentős – egyre több elektromos autót lehet látni az utakon.

A városi közgyűlés csütörtökön várhatóan megszavazza azt a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötendő támogatási szerződést, mely révén Debrecen 25 és fél millió forintot kap a töltők létrehozására, valamint legfeljebb 18 milliót magának is bele kell tennie a projektbe. Ha minden a terv szerint alakul, akkor a belvárosban öt gyorstöltőt (a Hatvan utca elején kettőt, a Kálvin téri Vojtina Bábszínháznál és a Piac utca két oldalán egyet-egyet) csinálnak, de lenne a Főnix Csarnok mögött, a Nagyerdei körúton (a szabadtéri színpad felőli oldalon), a Bem téri Füredi Kapunál, valamint a Péterfia és az Egymalom utcák sarkán is. A villámtöltő a Benedek téri Mol-kúton kapna helyet. A kettő között az a legfontosabb különbség, hogy utóbbi esetében a lemerülőben lévő akkumulátor 20-30 perc alatt 80 százalékra tölthető, míg előbbinél ez órák kérdése az egyéb műszaki paraméterektől függően. Igaz, a gyorstöltők egyszerre két járművet is ki tudnak szolgálni.

A szerződés szerint az önkormányzatnak 5 évre kell vállalnia az üzemeltetés költségeit, a töltés egyelőre térítésmentes volna, tudtuk meg a városházán. Az előterjesztés szerint a gyorstöltő oszlopok darabja a villamoshálózati csatlakozási díjjal bruttó 1,95, a villámtöltőé 2,8 millió forint.

A Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető Varga Mihály tavaly augusztusban jelentette be a 15 ezres lélekszám feletti települések számára összesen 1,25 milliárd forint összegben kiírt pályázati forrást. A kormány deklaráltan támogatja az elektromos járművek terjedését, ennek egyik formája a töltési lehetőségek növelése.

