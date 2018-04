Tízezrek álmát vigyázzák – Élet a hadházi kapitányságon

Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert, Nyíradony, Vámospércs, Nyírmártonfalva, Nyíracsád, Nyírábrány, Fülöp, Álmosd, Bagamér és Újléta mintegy 52 ezer lakosa nap mint nap tapasztalhatja a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság munkájának eredményét.

Asztalos János alezredes | Fotó: Sebestyén Jenő / Zsaru Magazin

Évről évre lényegesen kevesebb a regisztrált bűncselekmény: 2013-ban 1526, tavaly 570 bűnesetet vettek nyilvántartásba. Kevesebb lett a közterületen elkövetettek száma is, négy év alatt 426-ról 169-re változott ez a mérőszám.

Mindez a bűnügyi és a rendészeti állomány közös, egymást segítő munkájának köszönhető, valamint annak is, hogy közterületi jelenlétünket nagymértékben növeltük – mondta Asztalos János alezredes, kapitányságvezető.”

– Minden lépésünket a bűnmegelőzésnek rendeljük alá, hogy ne legyen lehetősége annak, aki rosszban sántikál. Ilyen szemlélettel róják kollégáink az utcákat, és ezt a célt szolgálja az is, hogy minden váltáskor a pihenni térők részletesen tájékoztatják a szolgálatot megkezdőket. Így ők pontosan tudják, hogy mi történt korábban a közterületeken, és mire lehet számítaniuk az elkövetkezendő órákban. Mind a Hajdúhadházon, mind a Vámospércsi, valamint a Nyíradonyi Rendőrőrsökön szolgáló kollégáink jól ismerik azokat, akik egy-egy bűncselekménynél potenciális elkövetőkként szóba jöhetnek. Rájuk fokozottan figyelünk. Munkatársaink, köztük 16 körzeti megbízottunk, élő kapcsolatot tartanak fenn a lakossággal, ügyelve arra, hogy egy bűncselekmény se maradhasson rejtve. Azokkal szemben, akik nem tartják be a jogszabályokat, a törvényesség keretein belül, de nagyon határozottan lépünk fel.

Visszakapta a tulajdonát | Fotó: Sebestény Jenő / Zsaru Magazin

A kapitányság területén a vagyon elleni bűncselekmények a legjellemzőbbek, ezek közül sok a kis kárértékű, alkalmi lopás. Ilyenkor az elkövető a felkínálkozó lehetőséget észrevéve dönt úgy, hogy bűncselekményt fog elkövetni. Beugrik a kerítésen, és elviszi a kertben talált értékeket, ruhaszárító kötélre kiteregetett ruhát vagy a falnak támasztott kerékpárt. Ilyen volt az az április 4-én elkövetett lopás, melyet a bejelentést követő 15. percben már rövidre is zártak a zsaruk. A hajdúhadházi L. József (21) a késő délutáni órákban a nyitva hagyott kiskapun beljebb kerülve egy biciklit vitt magával. A sértett csak másnap délután fordult a rendőrséghez, Kozák Attila és Némeczki Zoltán főtörzsőrmesterek, körzeti megbízottak ekkor kezdhették meg a munkát. Először azt a férfit találták meg, aki megvásárolta a kétkerekűt, percekkel később a tolvajhoz is eljutottak. A vevő nem tudta, hogy lopott áruért fizetett, L. József azt mondta neki, hogy a sajátját kínálja eladásra. Jogos tulajdonosa visszakapta a kerékpárt, L. József ellen pedig lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A férfi beismerte tettét, szabadlábon védekezhet.

Szeptembertől április végéig falopás miatt kell többször eljárniuk a hajdúhadházi zsaruknak. A bűncselekmények megelőzése érdekében a helyi erdészettel és erdőbirtokossági társulattal közös szolgálatot látnak el. Összefogásuk eredményességét mutatja a jogtalanul elvitt fa mennyiségének folyamatos csökkenése, és az is, hogy nincsen olyan falopási ügyük, amelyet ne derítettek volna fel. Legutóbb március végén tűntek el akácfák a helyi erdészetből. Az elkövetők legallyazták a fákat, és csak a legjobban hasznosítható törzseket vitték magukkal. A gyanúsítottak kézre kerültek már, Fekete Imre főtörzszászlós, bűnügyi technikus már csak néhány felvételt készíteni tért vissza a helyszínre április 5-én.

Körözési akcióban | Fotó: Sebestyén Jenő / Zsaru Magazin

– A lakásbetörések számában is jelentős a csökkenés: 2013-ban 102, tavaly pedig 35 ilyen bűncselekmény történt, ráadásul a nyomozások közel 90 százaléka eredményesen zárult – folytatta az alezredes. – A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények közül a kifosztás volt az, amelynek száma egy időben emelkedésnek indult, főleg a vonatokon történtek ilyen bűncselekmények. Ezek visszaszorítására a „vonatkísérés” módszerét dolgoztuk ki.

A hétvégi hajnalokon Debrecenből érkező vonatoknak mindig vannak rendőr utasai is, így elmegy a kedve annak, aki a bulizásban megfáradt alvók zsebéből szeretné az értékeket elvenni.”

A vagyon elleni bűncselekmények mellett a garázdaság és a testi sértés, amelyek miatt gyakrabban kell intézkednünk. Ezek száma is csökkenő tendenciát mutat azonban: garázdaságból 71, testi sértésből 61 százalékkal regisztráltunk kevesebbet tavaly, mint hét évvel korábban. Ahol csak lehetőséget ad rá a jogszabály, törekszünk az ügyek bíróság elé állítással történő befejezésére, így van lehetőség arra, hogy a legrövidebb időn belül ítélet születhessen egy-egy ügyben. Rendszeresen szervezünk bűnügyi portyákat is, ilyenkor azok nyomába indulunk, akik ellen körözés van érvényben. Megyénkben egyedülálló mértékű az általunk teljesített elővezetések száma. Tavaly az 1735 elrendelt alkalomból 1174-szer jártunk eredménnyel. Mind a 12 településnek van saját polgárőrsége, rájuk mindig számíthatunk. A helyi és a kisebbségi önkormányzatokkal is nagyon jó a kapcsolatunk. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy a megye legnagyobb gasztronómiai fesztiválján, a mintegy 12 ezer vendéget vonzó Hadházi Káposztás Napokon immáron három éve nem történt semmilyen jogsértő cselekmény.

Vonatkísérés | Fotó: Sebestyén Jenő / Zsaru Magazin

Nemcsak a jogsértések száma csökken, hanem a kapitányság villanyszámlája is. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság sikeres pályázatának köszönhetően tavaly óta napelemek járulnak hozzá az áramellátáshoz.

A közel 650 km² területet négy főút szeli át, leggyakrabban itt történnek balesetek. A 4-es főút Hajdúhadházat elkerülő szakaszán, a 354-es út Bocskaikertet elkerülő részén, a 471-es főút Tamásipusztán, Aradványpusztán és Nyíradonyon átvezető szakaszán, valamint a 48-as főút vámospércsi és nyírábrányi szakaszán rendszeresek a közúti ellen­őrzések. Az utóbbi két út migrációs útvonalnak is minősül, így a zsaruk a közlekedésiek mellett ezzel kapcsolatos ellenőrzéseket is rendszeresen végeznek.

Hogy a szabályokkal mindenki tisztában legyen, az óvodákban és iskolákban rendszeresen tartunk előadásokat, sőt nyáron egyhetes közlekedési táborba is visszük a legjobb tanulókat a Zempléni-hegységbe”

– mondta az alezredes. – Ennek szervezése zajlik most. A táborban Hirku Richárd zászlós, balesetmegelőzési és Kondor István őrnagy, bűnmegelőzési előadók fognak hasznos ismereteket tanítani a nebulóknak, amellett, hogy a jó szórakozás is garantált.

– Kutlán Edina | Zsaru Magazin –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA