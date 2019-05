Tizenöt éve esett át a transzplantáción a debreceni szenior úszó

Krucsó Zsolt 2004. május elsején májátültetésen esett át, amelyre egy ismeretlen eredetű májbetegség és évekig tartó legyengült állapot miatt életmentő céllal került sor – olvasható a Debreceni Szenior Úszó Klub elnökének közleményében.

A rehabilitáció részeként sportolást, úszást ajánlottak, amely a gyerekkori előzményeknek is köszönhetően olyan jól ment, hogy Zsolt versenyeken is elindult. Rövidesen a Magyar Szervátültetettek válogatottjába is bekerült, ezáltal állandó résztvevője lett a transzplantáltak világ-és európa-játékainak, melyeken korcsoportjában számos sikert ért el.

Fotó: Debreceni Szenior Úszó Klub

Versenyzőként Európa több országán kívül eljutott Kanadába, Argentínába, Dél-Afrikába, Ausztráliába és Thaiföldre is. Kétszeres világ- és többszörös Európa-bajnok, számos érem és kupa birtokosa. A Debreceni Sportuszodában egy több, mint egy éven át megtekinthető kiállítást rendeztek díjaiból. Ugyanitt a szenior úszók vitrinjében most is látható több világversenyen nyert érme. Krucsó Zsolt ugyanis a Debreceni Szenior Úszó Klub tagjaként az „egészségesek” között is sok versenyen indult, először 2005 májusában, alig egy évvel szervátültetése után.

A 2009-es évben az Év Sportolója választáson harmadik helyezést ért el, több egyéb kitüntetés birtokosa. Aktív életet él, több sportágban is edz. Világversenyeken való részvételét Debrecen Önkormányzata pályázati úton támogatta.

Fotó: Debreceni Szenior Úszó Klub

Betegségek, sérülések, műtétek miatt az elmúlt évben alig úszott, de a májátültetése, a „második születésnapja” 15. évfordulója előtt egy nappal megfogalmazódott benne a méltó megemlékezés gondolata: minden napért egy métert úszik! Ez – a három szökőévet is figyelembe véve – éppen 5478 méterre jött ki, ami valamivel hosszabb, mint a hagyományos Balaton-átúszás távja.

Fotó: Debreceni Szenior Úszó Klub

Sok ismerőssel találkozott a Debreceni Sportuszodában, mivel május elsején, a munkaszüneti napot kihasználva többen úsztak, az éppen folyamatban lévő Hajós Alfréd- és id. Rentka László emléktávokat is többen lemérték-lemérették. Krasznai Róbert, Nagy Zoltán, Torkos Sándor, T. Kiss Jenő, Balogh Gergely és Kocsány Dóra a korántsem teljes névsor.

Zsolt időnként kiszólt a medencéből: „Ez volt az első év!”, „1200 méterenként úszom”. A harmadik 1200 méterre, amely 1993-tól a debreceni szeniorok kultikus „Hajós Alfréd-mérföldje”, Rentka László, a Debreceni Szenior Úszó klub elnöke is beszállt. Az első 5000 métert az 50 m-es medencében teljesítette Krucsó Zsolt, majd a hajrára a 25 m-es medencébe ment át. Érdekes volt a befejezés, hiszen az utolsó hossz után még 3 méter várt rá, hogy pontosan meglegyen az 5478 méter.

