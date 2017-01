Tizenhárom ország versenyzői az öttusázók fedettpályás idénynyitóján

Ezúttal nem rendeznek selejtezőt, mindkét nem küzdelme szombaton kezdődik és vasárnap ér véget. Kármán Sándor versenyigazgató a sportági szövetség keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a kombinált szám lebonyolítására a BOK (volt Syma) Csarnokot egy napra kapták meg, ennek függvényében kellett kialakítani a programot. Emellett változás lesz a korábbiakhoz képest az is, hogy a Honvéd Hidász utcai lovardájában rendezik a lovaglást, mivel a Nemzeti Lovardát felújítják, illetve foglalt a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok, így a vívásra a Honvéd vívótermében kerül sor. Az úszást viszont a szokásos helyszínen, a KSI uszodájában bonyolítják le.

A 38 fős férfi mezőnyben 12 magyar lesz, a 34 versenyzőt felsorakoztató nőiben pedig 21. A meghatározó hazai öttusázók közül ezúttal nem indul az előző évben győztes Marosi Ádám, illetve Tibolya Péter, valamint Földházi Zsófia, ugyanakkor a tavaly egyéniben és csapatban is világbajnok Kovács Sarolta, illetve a válogatottal vb-győztes Alekszejev Tamara, valamint a 2016-ban Eb-ezüstérmes Kasza Róbert és a riói olimpikon Demeter Bence ott lesz a mezőnyben.

“Marosi Ádám a szokásosnál később kezdte el a felkészülést, ő ezért nem indul. Tibolya Péter pedig a diplomáját veszi át a hétvégén, azt hiszem, őt most nélkülözhetjük, de rá is számítunk a későbbiekben” – mondta az MTI érdeklődésére Martinek János, a férfi válogatott élére pénteken kinevezett szövetségi kapitány, hozzátéve, hogy ez a verseny is lehetőséget ad a válogatásra a februárban kezdődő világkupa-sorozatra.

Kállai Ákos, a női válogatott szintén pénteken kinevezett kapitánya ugyancsak a felkészülés késői elkezdésével indokolta Földházi távolmaradását.

A kapitányok elmondása szerint Marosi és Földházi a kairói világkupán már indulni fog.

Bretz Gyula, a szövetség decemberben megválasztott új elnöke, miután köszönetet mondott a versenyzők vízellátását egész évben biztosító névadó támogatónak, beszámolt be a nemzetközi szövetségtől a napokban érkezett hírekről.

“Két pozícióra is magyar tagot választottak, Kulcsár Ágnes a technikai, Gallai István pedig az edzőbizottságba került be. A sportágon belül magának a sportnak ez a két legfontosabb testülete” – mondta.

Az MTI kérdésére azt is elárulta, hogy Martinek János helyére az eddig utánpótlás programigazgatóként tevékenykedő Gallai István kerül a főtitkári pozícióba.

A budapesti idénynyitón szombaton a nőknek a lovaglást és a vívást, a férfiaknak pedig a vívást rendezik meg, majd vasárnap a férfiak lovagolnak, aztán mindkét nem számára az úszás, illetve a lövészetekkel kombinált futás következik.

A világkupa-sorozat februárban kezdődik Los Angelesben, majd márciusban Kairóban, májusban Kecskeméten és a lengyelországi Drzonkówban találkoznak a sportág legjobbjai, a széria döntőjét pedig júniusban a litvániai Druskininkaiban rendezik. Az Európa-bajnokság július közepén lesz Minszkben, az év fő versenye, a világbajnokság pedig augusztus végén Kairóban.

– MTI –

