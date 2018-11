Tizenhárom magyar és román játékfilmet vetítenek a marosvásárhelyi Alter-Native filmfesztiválon

Az MTI-hez kedden eljuttatott program szerint a szerdától vasárnapig tartó fesztiválon 13 magyar és román játékfilmet vetítenek, ezek közül kiemelkedik a Nemes Jeles László által rendezett Napszállta, amelynek romániai premierje a marosvásárhelyi fesztiválon lesz.

A Magyarország által a legjobb idegen nyelvű filmért járó Oscar-díjra jelölt mű mellett a fesztiválon bemutatják a Románia Oscar-díjra jelölt filmjét, Radu Jude Nem érdekel, ha barbárokként vonulunk be a történelembe című alkotását is.

Emellett levetítik Kenyeres Bálint Tegnap, Mészáros Márta Aurora Borealis – Északi fény, Csuja László Virágvölgy, Révész Bálint Nagyi projekt, Szász János A hentes, a kurva és a félszemű, Bogdán Árpád Genezis, Gárdos Éva Budapest Noir, Nemes Gyula Zero, Jeles András A rossz árnyék, Vlad Zamfirescu A boldogság titka és Radu Muntean Alice T című filmjét.

A közönség megtekintheti az erdélyi Filmtett alkotótábor 2018-as filmjeit, a 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon díjazott rövidfilmeket, valamint válogatást láthat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem diákjainak alkotásaiból.

24 ország 48 rövidfilmje fog versenyezni a marosvásárhelyi fesztivál nagydíjáért, az előzsűri a benevezett 1050 alkotás közül 29 kisjátékfilmet, 13 animációt, 5 kísérleti filmet és egy dokumentumfilmet válogatott be a versenyprogramba.

A fesztivál kiegészítő programjaként a workshopok mellett koncertek is lesznek, fellép többek között Földes László Hobó, aki a Látnokok, költők, csavargók című előadását mutatja be, koncertet ad a Gyárfás-Premecz Organ Trio is.

– MTI –

