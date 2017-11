Tizedmásodperceken vagy centimétereken múlhat az életünk

A legtöbb balesetet az elsőbbségadás elmulasztása okozza, a halálos kimenetelűeknél viszont leginkább a kanyarodás és az irányváltoztatás hibái tehetők felelőssé.

Általában a közlekedési szabályok megszegéséből adódik a baj. Közrejátszik az is, ha a vezető figyelmetlen, óvatlan, fáradt, tapasztalatlan vagy ittas.”

– Centimétereken és tizedmásodperceken múlhat, hogy történik-e baleset, ugyanígy az is, hogy valaki meghal-e benne – fogalmazott Suba István. – A sebességhatárok betartása és a passzív biztonsági eszközök – bukósisak, biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer – használata azonban hozzájárulhat ahhoz, hogy ha már megtörténik a baj, a sérülés minél enyhébb legyen. A rend­őrség ezért mér sebességet, ez az egyik legjelentősebb lépés, amit a megelőzésért tehetünk.

Szabados Zsolt őrnagy, a megyei rendőr-főkapitányság alosztályvezetője felhívta a figyelmet arra is, hogy a balesetek túlnyomó része elkerülhető lenne, ha a másik fél figyelmes. Például egy gyalogosnak hiába van elsőbbsége a zebrán, neki is szét kell néznie, hogy biztonságosan leléphet-e az úttestre. A járművezetők esetében szintén a defenzív (védekező) vezetés lenne a cél, vagyis mások szándékait is figyelembe kellene venni, hogy ne történjenek balesetek.

– Persze mindez rendkívül összetett folyamat, amiben a közlekedőknek partnereknek kell lenniük. A kiindulópont a gondolkodásmód átformálása lehetne – folytatta Suba István, kitérve arra is, hogy a rendőrség az utóbbi időben az autóiskolákban is jelen van, és törekednek arra is, hogy a közlekedésbiztonság az oktatás része is legyen. Elkerülhetetlen az is, hogy a szülő is jó példát mutasson a gyereknek.

Elfogyott a türelem

Horváth László, a Campus Autósiskola oktatója szerint az autósok jelentős része elveszítette a türelmét.

A városi közlekedésben azt tapasztalom, hogy nagyon ingerültek az emberek. Nem figyelnek egymásra, a folyamatos változtatásokat nagyon nehezen kezelik.”

– Sokszor látom, hogy a telefont és a táblagépet nyomkodják az autóban. A veszélyes közlekedési helyzetekben sokuknak nincs kellő tapasztalata, megijednek, és átmennek a másik sávba. S több rendőr és mérőműszer visszatartó erő lehetne – mondta.

Simon László, az Automobil Autósiskola oktatója hasonlóan vélekedik: – A régi vezetési morál teljesen eltűnt, mindenki saját magát helyezi előtérbe. Nagyon türelmetlenek az emberek, mindenki robbanékony és feszült. Az időlemaradást mindig az autóval akarják behozni, és inkább szabálytalankodnak – fogalmazott.

Itt gyakori vendég a halál

Arra is kerestük a választ: mi lehet az oka a 354-es számú főúton történő baleseteknek? A rendőrség tájékoztatása szerint ezen az útszakaszon kevesebb, ám zömében halálos kimenetelű balesetek történnek, ami nagyobb visszhangot kap. A közútkezelővel együttműködve az érintett szakaszon forgalomtechnikai változtatásokat végeznek majd, a tervek szerint többek között hangadó jelzések és fényvisszaverő prizmák segítik az autósokat. A Napló által megkérdezett oktatók egybehangzó véleménye alapján a Debrecenben zajló közlekedésfejlesztések türelmetlenné teszik az autósokat. A városból kiérve pedig megörülnek a kisebb forgalomnak, a jó minőségű útnak, felszabadulnak, és nyomják a gázt…

