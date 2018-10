Tíz tény a Földről, amiről eddig nem tudtál

1. Az ózonlyuk egyre kisebb lesz

Forrás: NASA

Kutatások azt mutatták, hogy 2015-ben 2000-hez képest az ózonlyuk mintegy 4 millió négyzetkilométerrel lett kisebb és egyre csak csökken a mérete. A Montreal Protocol – egy nemzetközi megállapodás -, amely kimutatta, hogy számos ember által készített dolog is hozzájárul az ózonlyuk tágulásához, ma már az egyik legszélesebb körben elismert legfontosabb és legsikeresebb környezeti egyezmény. A tudósok eddig is állították, hogy az ózonréteg már korábban is helyreállt, most azonban bizonyítékuk is van rá.

2. -89 és -93 Celsius-fok – a legalacsonyabb hőmérsékletek

Hosszú ideig -89 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet a Földön, amelyet az antarktiszi Vosztok Állomáson mértek még 1983-ban, ám a legújabb kutatások bizonyították, hogy van ennél jóval hidegebb hely is. Ugyancsak az Antarktiszon, annak is az északi részén az elemzések szerint -93 Celsius-fok is volt, amelyek kedvező feltételek mellett akár -100 Celsius-fokig is süllyedhet.

3. A tavasz mintegy 3 kilométer/órás sebességgel “közlekedik”

A tudósok ezt a tényt annak alapján állapították meg, hogy az egyes növények különböző területeken mikor virágoznak.

4. Kimoloson a talaj szappant tartalmaz

Kimolos egy aprócska görög sziget az Égei-tengeren, ennek ellenére van egy igen különleges tulajdonsága. Mikor esik az eső, az egész szigetet szappanhab borítja be, ami amiatt van, hogy a talajban van kaolin, amit régen ruhák mosására is alkalmaztak.

5. A Föld magja menti meg a Földet a teljes kihűléstől

A Föld az egyetlen ismert bolygó, amelynek vannak tektonikus lemezei. A hét hatalmas lemez – maguk a kontinensek – különböző irányba mozognak, évente mintegy 10 centiméterrel mozdulnak el. Ez a Föld magja miatt van, amely hatalmas hőmérsékletet termel, ezáltal pedig megvédi a bolygónkat a kihűléstől.

6. Az Amazonas folyónak van egy földalatti ikertestvére

A Hamza, ami igazából nem is egy hivatalos folyó, az Amazonasszal párhuzamosan, mintegy 4 kilométerrel a föld alatt található. Közel 6 ezer kilométer hosszúságú és és 400 kilométer szélességű. A Hamza nagyon lassan folyik, óránként kevesebb mint egy millimétert mozdul arrébb, ami lassabb, mint a gleccserek mozgása. A folyó az Atlanti Óceánba torkollik, mélyen a felszín alatt.

7. A Pangaea szuperkontinens újra ki fog alakulni

300 millió évvel ezelőtt a Föld közel teljes felszíne egy hatalmas kontinens volt, a Pangaea. A Jurassic periódus alatt ez a kontinens két részre szakadt, majd később még több részre vált szét. Gondwana (a mai Afrika, Dél-Amerika, Antarktisz, India és Austrália) először levált Laurázsiáról (Eurázsia és Észak-Amerika), majd közel 150 millió évvel ezelőtt feldarabolódott. India levált az Antarktiszról, majd Afrika és Dél-Amerika szakadt ketté. Mintegy 60 millió évvel ezelőtt Észak-Amerika vált szét Eurázsiától. A tudósok szerint azonban 250 millió éven belül a kontinensek újra egyesülnek egy hatalmas szuperkontinensbe, az új Pangaeaba.

8. Az Antarktisz az utóbbi 25 évben 3 billió tonna jeget veszített el

A legújabb kutatások megmutatták, hogy az utóbbi 25 évben az Antarktisz 25 billió tonna jeget veszített. Csak 2017-ben egy egy billió tonnás jéghegy, a Larsen S szakadt le, amely akkora nagy, mint fél Jamaika.

9. 2034-ben lesz újra teljes árnyékban a Föld

A Himawari 8, egy japán időjárási műhold egy egész különleges jelenséget kapott lencsevégre 2016-ban. Egyik pillanatban még nappali világosság volt a bolygón, majd az egészet betakarta egy hatalmas árnyék. A videót március 9-én rögzítették, a Föld felszínétől mintegy 34 ezer kilométerre. Ehhez hasonló jelenség legközelebb 2034 tavaszán lesz.

10. A Föld víz nélkül

Fotó: Joel Krebs

Joel Krebs grafikus megmutat nekünk egy aszály sújtotta világot, azáltal, hogy híres helyszínekről készített fotókat alakít át. A fenti képen például a brazil Megváltó Krisztus szobrát mutatja meg egy igazán félelmetes környezetben

Forrás: BrightSide

