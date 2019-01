Tíz tanács a fogorvosoktól, hogy mindig szép legyen a mosolyunk

1. Olajos öblögetés

Egy olyan fogápolási módszer, amelynek segítségével megszabadulhatunk a fogakon tenyésző ártalmas baktériumoktól, így elősegítve a lyukak és a fogszuvasodás megelőzését. Az olyan fertőtlenítő és antibakteriális hatású olajak, mint például a kókuszolaj és a szezámolaj, tökéletesek erre a célra. Az olaj ízét használat után sima vízzel öblítsük ki a szánkból!

2. Kevesebb cukor

Mindenki jól tudja, hogy a túlzott cukorfogyasztás nem tesz jót a fogaknak. (Rossz hír, hogy cukrot nem csak az édességek tartalmaznak, a kenyérben, a babban, a gyümölcsökben és a krumpliban ugyanúgy jelen van.) Igyekezzünk minél kevesebb magas cukortartalmú ételt fogyasztani! Manapság rengeteg élelmiszernek létezik cukormentes változata, és kedvenc üdítőinknek is létezik diétás kiadása.

3. Napi két fogmosás

Ébredés után és lefekvés előtt. Legalább keretet ad a napnak, nemde?

4. Nyelvtisztítás

A fogakon és a szájüregben felhalmozódó baktériumok a nyelvünket sem kerülik el, a mindennapos szájápolás során ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Vásárolhatunk direkt erre a célra alkalmas nyelvkaparót, de a fogkefénk is alkalmas lehet a pucolásra.

5. Apró jelek

Az apró eltéréseket, a legkisebb tüneteket is komolyan kell venni. Van, hogy kicsit vörösebbnek tűnik a fogíny, vagy alig érezhető fájdalmat tapasztalunk a szájüregben. A fogorvosok egyöntetűen azt javasolják, hogy ne odázzuk el az ezekhez hasonló panaszokat, azonnal forduljunk szakértőhöz, mert a nagyobb problémákat csak így előzhetjük meg.

6. Zöld és fekete tea

Tudományos bizonyított tény, hogy a tea segít megelőzni a fogak károsodását. Magas cukortartalmú édesség elfogyasztása után egyfajta védőitalként is működik.

7. Jóból is megárt a sok

Ez a fogmosásra is igaz. Túlságosan gyakori és erőteljes tisztítás esetén sérül a fogzománc, ezért a szakértők azt tanácsolják, hogy maradjunk a napi kétszeri alkalomnál, és körülbelül olyan erősséggel dörzsöljük fogainkat, amilyennel egy tojást is meg mernénk tisztítani.

8. Napi egy alma

Több szempontból is hasznos, a dietetikusok mellett a fogászok is javasolják. Bár az alma savas, emellett cukrot is bőven tartalmaz, mégis van egy tulajdonsága, ami miatt előnyösnek bizonyul: fokozza a nyáltermelést, ezáltal pedig gátolja a baktériumok szaporodását.

9. Fogselyem

Kegyetlen fegyver a fogkőképződés ellen. Sokkal hatékonyabb, mint önmagában a fogmosás, és mivel segít eltávolítani a fogkefe által otthagyott ételmaradékokat, hozzájárul a lehelet frissességének megőrzéséhez.

10. Kontroll

Még csírájában elfojthatjuk a kialakulóban lévő problémákat, ha rendszeresen járunk felülvizsgálatra. Ehhez viszont az szükségeltetik, hogy körülbelül félévente felkeressük a fogorvosunkat.

