Tíz örök érvényű ruhadarab, amelyre minden nőnek szüksége van

A Daily Mailnek Dinah Van Tulleken divatszakértő segített egy csokorba szedni a női ruhatár örök alapdarabjait. Ahogy fogalmazott, a divatszakmában a trendek sokszor gyorsabban változnak, mint az időjárás, de az alábbi viseletek örök érvényűek. Ráadásul a klasszikus darabokkal két legyet üthetünk egy csapásra: nemcsak divatosak, de mivel hosszú ideig hordjuk őket, spórolni is tudunk velük!

1. A tökéletes farmer

Felejtsük el a csipkét, hímzést, élénk színeket, szaggatott, vagy bokáig érő fazont, és különösen az olcsó anyagot! Megéri befektetni egy jó minőségű, klasszikus kék farmerbe, amely számos ruhadarabbal párosítva, minden évszakban hordható.

2. Kasmír pulóver

Legyen szó bármilyen színről, vagy fazonról, minden pulóver elegánsnak tűnik, amely kasmírból készült. Ez az anyag egyszerre selymes és időtálló. A kör alakú nyakkivágás talán nem annyira trendi, viszont rendkívül praktikus. Maradj a sötétebb árnyalatok és a klasszikus szabás mellett! Ne ijesszen meg az ára, hosszútávú befektetésről van szó, legalább tíz évig tudod majd hordani!

3. A sokoldalú top

Vannak olyan klasszikus szabású topok, amelyeket alsóneműként és felső ruházatként is hordhatsz. Válassz egy könnyű anyagból készült, V-kivágású darabot, esetleg szolid csipkedíszítéssel, amelyet egy póló, netán kötött felső fölé, vagy alá is bátran felhúzhatsz!

4. Virágmintás ruha

Érdemes kerülni a merészebb darabokat. Egy sötét alapon virágmintával díszített, klasszikus szabású ruha tökéletes viselet lehet éttermi vacsorához, irodai munkavégzéshez, vagy akár suliba járáshoz is. Ráadásul könnyen variálhatod a szetted, hisz hordható bakanccsal, csizmával, magas sarkúval, de akár szandállal, vagy tornacipővel is!

5. Klasszikus szövetkabát

Barna, szürke, és teveszín: ezekkel nem nyúlhatsz mellé, ha szövetkabátról van szó! Az élénkebb árnyalatok rendszerint könnyen kimennek a divatból, sokszor pedig unalmassá válnak. A dupla mellrészű darabok töretlenül divatban vannak, de érdemes kerülni az olyan feltűnő díszítő elemeket, mint például a fodrok, és megmaradni a hagyományos vonalaknál.

6. Pamutpóló

Egy jó minőségű, környakú pamutpóló nem csak kényelmes viselet, de minden évszakban felölthető, és a legtöbb ruhadarabbal bátran kombinálható.

7. A midiszoknya

A térdig, vagy kissé térd alá érő szoknyák ideje sem akar lejárni. Itt is érdemes hagyományos mintákban, valamint színekben gondolkodni, a hosszanti csíkok például rendkívül mutatósak.

8. Motorosdzseki

Egy bőrdzsekinek is szorítsunk helyet a gardróbban! A nagyon hosszú és nagyon rövid fazonok népszerűsége rendszerint múlandó, de a klasszikus szabásúakat örökre a szívünkbe zártuk. A túldíszített daraboktól az „élettartam” kedvéért persze ebben az esetben is célszerű óvakodni. Télen akár vastagabb kabát alatt, plusz rétegként is hordható.

9. Az időtlen fehér ing

Klisé, de igaz: ruhatárad sosem lesz az igazi egy klasszikus fehér ing nélkül. Végy egy bő szabású darabot, és kombináld magassarkúval, kosztümnadrággal, farmerrel, vagy akár edzőcipővel! Kapd fel a bikini tetejére a strandon, vagy a kötött pulcsi alá karácsonykor! Tűrd be a derekát, hajtsd fel az ujját, kösd össze a derekadon! Számtalan kombinációban működik. A legjobb, ha 100% pamutból készült darabot vásárolsz, így jól bírja majd a mosást, és nem fog könnyen gyűrődni.

10. Egy klassz tréningnadrág

Ennek különösen örülünk, hiszen kevés ruhadarab akad, ami kényelmesebb egy tréningnadrágnál. Amennyiben elegáns megjelenést szeretnénk, magas sarkúval is hordhatjuk, de tornacipővel ugyanúgy menő. Az olyan nadrágok, amelyek oldalán hosszanti csík fut, optikailag nyújtják a lábad, ezek még előnyösebben mutatnak. A klasszikus piros örökké hódít.

