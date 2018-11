Tíz lakásotthonból hetet megújítottak

Kívül-belül megszépült a lakásotthonok többsége a hajdúsági településen: új nyílászárók, belső festések, tetőkön napkollektorok, megújult homlokzat. A Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ hét lakásotthona közel 180 millió forintból újult meg.

Támogatást kell adni

A korszerűsítés során a férőhelyek száma nem emelkedett, továbbra is 113 gyermek és fiatal felnőtt elhelyezése biztosított a lakásotthonokban, de szebb és modernebb körülmények között – mondta a Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője. Simon Mihály kiemelte, hogy a problémákra reagálnunk kell, és lehetőséget, támogatást kell biztosítanunk a gyermekvédelmi szakellátásba került fiatalkorú anyáknak. A mi válaszunk erre a most átadott leányanyaotthon, amelynek épülete most kívül-belül megújult – méltó körülményeket biztosítva ezzel az anyáknak, s gyermekeiknek. A leányanyaotthonban hat édesanya és hat gyermek elhelyezésére nyílik lehetőség.

A Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központnak tíz lakásotthona van Hajdúnánáson. Az elmúlt időszakban ebből a tíz lakásotthonból hetet korszerűsítettek. Kocsis Fülöp Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolita a felújított lakásotthonokat és a kialakított leányanyaotthont szentelte meg. Az érsek-metropolita hangsúlyozta: az a törekvésünk, hogy úgy szolgáljuk az embereket, hogy közben az Isten dicsőségét is szolgáljuk.

Ungvári Sándor a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat igazgatója köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak az új létesítményekhez.

Komoly gyermekvédelmi hagyományokkal bír Hajdúnánás, ezeket az értékeket kell tovább vinnünk közösen, hiszen ez mindnyájunk felelőssége – emelte ki Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere zárva ezzel a köszöntők sorát.

– Harsányi Zsolt –

