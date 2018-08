Tízéves a Virágos Nádudvarért kertszépítő verseny

A város önkormányzata egy évtizede a települési virágfelületek növelése a lakosság és a városi intézmények, vállalkozások bevonásával, a környezetkultúra fejlesztése, illetve a lakossági szemlélet formálása, ezáltal a rendszeres közterület-gondozás javítása céljából hívta életre a versenyt.

Az évente kiírt megmérettetésnek megvannak a „törzsgárdistái”, például Csoma Jánosné vagy Pappné Tóth Ildikó szinte már a kezdetek óta rendszeresen regisztrál a vetélkedésre. Mint utóbbi mondja: őt a közösségépítő ereje motiválja ebben, hiszen a helyi rendezvényeken saját sütésű kenyérlángossal, süteményekkel is elsősorban ezen okból találkozhatunk vele. Sőt kemencebarátként egy közösségi kemence építését is felvetette már. Idén is több tucatnyi szépen művelt portát szemléztek meg a zsűri tagjai.

A 2017. évi kertversenyek díjazottjai a városnapi ünnepélyes díjátadón | Fotó: Marján László

Négy éve a városvezetés az országos Legszebb konyhakertek versenyben is aktív szerepelt vállal, sőt a korábbi alkalmakkal Nagy Eszter Éva, illetve Kocsis István révén országos döntős kertművelő helybéliekkel is dicsekedhettek. Néhány éve a település a Virágos Magyarországért verseny aktív résztvevője is.

– Marján László –

Több kategóriában is

A virágoskertek tulajdonosai több kategóriában is versengenek. Ezek az idén a következők:

balkon

ablak

családi ház

társasház

vendéglátóhely

üzlet

intézmény

gazdálkodó szervezet

telephely

VISSZA A KEZDŐOLDALRA