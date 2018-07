Tíz bicikli ellopását ismerte be a debreceni férfi

Mint arról korábban hírt adtunk, egy 19 éves férfi ellen kétrendbeli jármű önkényes elvétele bűntett és kétrendbeli lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást a debreceni rendőrök. Az ügyek felderítése során a nyomozók megállapították, hogy B. Balázs több Debrecenben elkövetett kerékpárlopással is kapcsolatba hozható. A fiatal férfi gyanúsítotti kihallgatásán 10 bicikli eltulajdonítását ismerte be. A rendőrök továbbá elfogták a férfi egyik ismerősét is, aki a nyomozás adatai szerint 2 kerékpár eltulajdonításában segített neki.

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya B. Balázzsal szemben 10 rendbeli, míg társával, a 19 éves Ny. Attilával szemben 2 rendbeli lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást.

– police.hu –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA