Tisztára, mint két tojás: filmkarakterek, akik igencsak hasonlítanak egymásra

1. Kimba, a fehér oroszlán vs. Az oroszlánkirály

Kimba (ami már majdnem Simba, ugye) valójában egy 1965-ös japán rajzfilmsorozat hőse volt, kalandjait pedig számos nyelvre lefordították. Nevük első kezdőbetűjét leszámítva olyan, mintha Kimba és Simba ikertestvérek lennének: mindketten idős pávián bölcsességeit hallgatják, saját rokonuk ellen harcolnak, és felhőkből előbújó szellemekkel beszélgetnek.

A Disney a szembeötlő párhuzamok ellenére tagadja, hogy Az oroszlánkirály a Kimba, a fehér oroszlán remake-je lenne, szerintük inkább a Hamletből és a Bambiból merítettek inspirációt a saját történetükhöz.

2. Zorro vs. Batman

Zorro majdnem 100 éve, 1919-ben debütált a filmvásznakon. Titkos barlangja volt birtoka alatt, itt tartotta felszerelését és jelmezét is, a „Zorrómobillal” együtt (ami természetesen a lova volt). Az inasról pedig ne is beszéljünk: ez a karakter aktív szerepet játszik mindkét sagában.

3. Bolondos dallamok vs. Kiscsávó

A Kiscsávó történetét mintha már láttuk volna valahol: letesznek egy babát a főhősék ajtajában, de a kicsiről kiderül, hogy valójában egy engedetlen kisnövésű férfi. A Bolondos dallamok egyik epizódjában Tapsi Hapsinak pont ilyen „babára” kell vigyáznia.

4. Kis szörnyetegek vs. Szörny Rt.

Az 1989-es Kis szörnyetegekben egy Maurice nevű kék lény bevezeti Briant a szörnyek világának rejtelmeibe. Ebben a filmben a szörnyek gyerekeket ijesztgetnek, és Briant el is rabolja az egyik legádázabb, de Maurice végül a segítségére siet. A gyerek előtt aztán később a szörnyvilág ajtaja is bezárul. Mindez nagyjából-egészében megtalálható a Szörny Rt-ben is.

5. A katona vs. Terminátor – A halálosztó

Harlan Ellison neve szerepel az összes Terminátor-főcímben. De ki is ő pontosan? Ellison írta A katona-regényt, ami az azonos című film és a Terminátor karaktere alapjául is szolgál. Egy bírósági döntésnek köszönhetően Ellison nevét az összes, Terminátorról szóló film stáblistáján fel kell tüntetni.

6. The Christmas Toy vs. Toy Story

Az 1986-os The Christmas Toy című tévéfilmben a játékok életre keltek, amikor nem látta őket senki, és nyugodtan élték saját életüket. A történet szerint az egyik karakter nem tudja, hogy ő valójában egy játék, és bajba keveri a többi szereplőt. Egyértelmű a párhuzam, de a Disney szerint a film csupán inspirálta őket a Toy Story elkészítésében.

7. Deathstroke vs. Deadpool

A maszkos bérgyilkos, Deathstroke különösen jól bánik a fegyverekkel, és öngyógyító képessége is van. A DC Comics holdudvarába tartozik, 1980-ban tűnt fel először a képregényfüzetekben. A marveles Deadpoolhoz hasonlóan ő is a legjobbkor cselezi ki a halált, és még az öltözékük is hasonló. Úgy tűnik, a két karakter között több a hasonlóság, mint a különbség.

