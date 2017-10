Tiszta szerelem, mert megérdemled

Komoly kihívás ebben a világban normálisnak maradni – mondta ki az olykor mindannyiunkat feszítő érzést dr. Nagy Edit. A pszichológus szerdán délután beszélt a létharmónia elérésének (serdülőkori) dilemmáiról középiskolásoknak a Szent Anna-székesegyházban. Az Imaest a tiszta szerelemért programot 2008 óta a Kárpát-medence több településén megtartják, ehhez csatlakozott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Ifjúsági Irodája és a Szent József-gimnázium, amely helyi és Szabolcs-megyei iskolák diákjait is invitálta az eseményre.

Ez a világ nem emberpárti, nem hűségpárti és nem szerelempárti”

– fűzte tovább kezdőgondolatát a főiskolai docens. A fogyasztói társadalom ugyanis az uniformizálásra hajt, az egyediség látszatának keltésével. Igyekszik eltörölni a férfiak és nők közötti biológiai különbségeket, és mélyen tartani az egészséges önbizalmat, növelni az elégedetlenségérzést, valamint elhiteti, hogy a boldogság feltételei megvásárolhatók: kend magad ezzel, mert megérdemled és ilyen, meg ilyen leszel tőle.

„Az egóról szól a jelenkor, ez megmutatkozik a partnerkeresésben is. Ha megkérdezik valakitől, miért vágyik párra, általában az a felelet, hogy legyen támaszom, a másik felem, akivel megoszthatom a mindennapjaim. Én úgy fordítom: Azt szeretném, hogy én és a barátom szerelmesek legyünk belém. Pedig ingyenszeretet egyszer van, utána annyit kapsz, amennyit adni tudsz” – fogalmazott. A továbbiakból kiderült, az említett feltétel nélküli, csecsemőkori szeretet létszükséglet, ahhoz, hogy magával jóban lévő felnőtté cseperedjen egy gyerek. Egyrészt segít feldolgozni az első krízist, kitaszítottságérzést, azaz a világrajövetelt, másrészt hozzásegít a jövőbeni egészséges önbizalomhoz, csökkenti a velünk született, tinédzserkorban gyakran felerősödő kisebbrendűségérzést.

Hosszú, jó párkapcsolatban az tud élni, aki rendben van magával, és rendben lévőnek érzi a másikat, tehát nem azért keres társat, mert egyedül boldogtalan. Aki a félnek véli magát, az félelemből kutat partner után, és nem mellérendelő kapcsolatban találja majd magát. Mint Nagy Edit egy fiatal tanítványa. A masszőrnek tanuló lány Valentin-napon feldíszítette a koliszobát, mécseseket gyújtott, vett egy órát ajándékba, és főzött. Az érkező elfogyasztotta az ennivalót, megmasszíroztatta magát, felvette az órát, majd rápillantva elsietett, mert várta egy lány, akit le is lehet fektetni.

Tanácsot kért, hogy mit tegyen a sráccal. Az én ifjúkoromban ez nem volt kérdés”

– közölte az előadó.

A mondandójából kiviláglott: a cél az, hogy az egész emberek még inkább kiteljesedjenek egy társsal. Ehhez először is az emlegetett önelégedettség – ami nem egyenlő az önteltséggel – szükséges. Ez természetesebben alakul ki azoknál, akik olyan családból származnak, amelyben fontos érték a hit, a hűség és a hagyomány. A doktornő azt tanácsolta, társunkat is érdemes hasonló értékeket követő, hasonló végzettségű, és – főleg – azonos érzelmi intelligenciájú emberek közül választanunk.

Egyszer depi, másszor happy

A serdülőkor döntésekkel teli időszak, átmenet az „ellátott” gyermek és önállósult felnőtt között, ezért válságokkal, fájdalmakkal, hullámzó hangulattal, szélsőséges érzelmekkel jár. Egyszer depi, egyszer happy – fogalmazott Nagy Edit – és ez így normális; bajt jelez azonban, ha bármelyik állapot állandósul.

Ebben az életszakaszban kell megtalálni a választ arra, hogy ki vagyok a világban, hol a helyem benne, milyen közösség tagja kívánok lenni, milyen kapcsolatban és milyen életet szeretnék élni. „Ma már sok alternatívát kínál a világ: szingli, mingli, dinki, élettársi kapcsolat.” A szinglik nem akarnak elköteleződni, ha úgy tartja kedvük fű-fa-virággal van viszonyuk. A minglik kapcsolatban élnek, de nem egy életközösségben, csak bizonyos időnként találkoznak párjukkal. Ők gyakorta túl vannak már egy elromlott házasságon és biztonsági utat hagynak a saját lakásuk, önálló életük fenntartásával. A dinkik általában tehetősek, és a gyereknevelést gátnak vélik a jólét élvezése előtt. Az élettársi együttélési formát az előadó „igen, de”-kapcsolatnak nevezte. Azaz, igen veled vagyok, de ha jön egy másik leléphetek. Hangsúlyozta, a házasság a valódi lét, amely mellett a tudomány és a pszichológia is nagyon sok érvet felsorakoztat. A legfontosabbnak mégis azt tartja, hogy a fiatal maga döntsön a fent sorolt kérdésekről, különben elfelejt felnőni.

Mindig volt mai fiatal

Ebben az időszakban keressük az irányt a pályánk kapcsán is. „Válassz olyan hivatást, amelyen Isten áldása van” – hangoztatta a Nyíregyházi Egyetem docense, aki felidézte egy ismerőse esetét. Egy kedvelt tanítványának az intelligens, jóindulatú férje Afganisztánban szolgált. Hazatérve nem tudta feldolgozni, hogy ölnie kellett. Szétesett. Így később a házassága is.

Mert azon nem lehet Isten áldása, hogy ölj, és azon sem, hogy drogot árulj mondjuk. A téged is boldogító hivatásban másokat segítesz, jót teszel. Ne dönts félelemből, mert az fél életet eredményez. Neked biztosan tudnod kell, hogy Isten képmására teremtettél, és úgy, ahogyan vagy szép, értékes, egész vagy”

– osztotta meg az előadó.

Az estet záró szentmisét Palánki Ferenc római katolikus megyéspüspök celebrálta. Beszédében több alkalommal megerősítette a pszichológus tanácsait. Szólt a másik boldoggá tételének kiteljesítő öröméről. „Életünk nagy kérdése: elhisszük-e, hogy Isten boldognak akar minket látni. Gyakram mondjuk, a mai világban élni nehéz, de mindig mai világ volt. A jelenben mindig volt nehézség, de van egy állandó segítőnk, Jézus Krisztus, aki rá akar vezetni minket az igazi szeretetre.”

Nem meghalni akar, csak nem így élni

Az előadás végén a diákokat megkérték, hogy csatlakozzanak egy megadott wifi hálózatra, majd írják meg a bennük felmerülő kérdéseket, így azok névtelenül érkeznek be, közülük néhányat egy pedagógus felolvasott. Nagy Edit válaszából megtudtuk, hogy nem „gáz” lánynak kezdeményezni, ha azt az önbecsülése, nőisége megőrzésével, értékeinek biztos tudatában teszi. Például finoman érdeklődik, hogy az iskolai óra / előadás után van-e kedve beülni egy kávéra, forró csokira a büfébe a fiúnak. Vagy keres egy megbízható közös barátot és úgy intéz egy közös bulit, találkozót, hogy „véletlenül” a kiszemelt is ott legyen. Súlyosabb kérdések is terítékre kerültek: hogyan ismerhető fel és mi a teendő, ha szuicid hajlammal szembesülünk. Az öngyilkosságra készülő fiatal szinte mindig ad jelet erről, a kortársak, közel álló felnőtt észreveheti a viselkedésváltozást, esetleg utal rá, akár el is mondja valakinek, közösségi oldalon kiírja. Nem arról van szó, hogy meg akar halni, csak azon a módon, ahogy most él nem akar tovább. Ha valakiben felmerül-e gondolat, fontos erősíteni, hogy ez egy átmeneti állapot. Az, amiben most van nem tart örökké, ez nem a teljes élet. Pár év múlva visszatekintve nem csak kis részletnek tetszik majd. Erőt adó az ima! Ha valaki ilyesmit észlel, imádkozzon Jézushoz és forduljon egy felnőtthöz, tanárhoz, lelki nevelőhöz, hogy eljusson szakemberhez.

Nagy Edit elmondta, hogy gyakran érdeklődnek tőle, mikor kezdjék el a szexuális életüket a párok. Azt szokta tanácsolni, hogy gondolják végig, nincs száz százalékos fogamzásgátló módszer. Nézzenek egymás szemébe, s őszintén jelentsék ki, hogy boldogan vállalnának egy gyermeket a társukkal. Ekkor készen állnak.

