Tiszaföldvári siker a Magyar Darts Liga Északkelet-Magyarországi régió 2. fordulójában

A Tiszaföldvári DE versenyzője, Berta István, kiváló játékkal múlta felül a Sport DC versenyzőjét, Nagy Zoltánt. A kiélezett küzdelemben Berta 4-3-ra nyerte meg a döntőt. Mindketten 75 feletti körátlagot produkáltak, többek közt egy 133-as kiszálló is összejött Nagy jóvoltából, és Berta is majdnem összehozott egy 167-es checkout-ot. A 42 induló közt még határon túli versenyzők is megjelentek, ezzel is növelve a verseny színvonalát. A 3. helyen az ugyancsak Tiszaföldvári DE versenyzője, Almási Sándor és az Arany Bikák DSE versenyzője Vecsei László osztozott meg. Az összesen 20 fordulós küzdelem Február 2-án folytatódik.

– Orosz András –

