Tiszacsege és társai

Keresném, mivel lehetne pótolni. Aztán rájönnék, hogy semmivel, azaz igen, önmagával. Nem vagyok csegei, és sajnos csak ritkán tudok eljutni megyénknek erre a különleges szépségű helyére, és tessék, így megragad. Mit megragad, büszke is vagyok rá, hiszen úgy érzem, kicsit az enyém is, merthogy ő is és én is hajdú-bihariak vagyunk. Ha engem ennyire, akkor a tiszacsegeieket mennyire? Fogalmam sincs, csupán jelekből tudok erre következtetni. A városkának az a része mindig rendben van, kulturális eseményeik jó része kötődik a helyhez, és ragaszkodnak is hozzá. Ha valahol gond van, mennek, nézik, megbeszélik, együtt sajnálkoznak, majd igyekeznek segíteni. Ki mivel tud. Ha pedig saját erőből nem megy, érkezik segítség máshonnan is. Hiszen közös érdekük, közös értékük. Ilyet egyre többet látok szerte a megyében. Erdei futópálya Püspökladányban, a Berettyó-part Újfaluban, ódon templomok a Nyírségben és a Hajdúságban, horgászvizek Biharban, a Nagyerdő Debrecenben, hogy csak néhányat említsek. Számuk gyarapszik, és ezek is erősítik a hajdú-bihariságunkat. Csak maradjon ez a tendencia…

– Kovács Zsolt –

Mint a beteghez, úgy jártak ki a csegeiek a sérült komphoz; mára „meggyógyult” a szeretett vízijárművük.

